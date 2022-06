India vs SA T20 Series: चार मैच और 6 विकेट, इस खिलाड़ी ने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पर किया कब्जा

Highlights भुवनेश्वर कुमार ने चार मैचों में 6.07 की प्रभावशाली इकॉनमी रेट के साथ छह विकेट लिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज 2-2 से ड्रॉ कर ली। भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि टीम इंडिया के लिए पदार्पण के बाद से उनकी भूमिका नहीं बदली है।

India vs SA T20 Series: भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई सीरीज में शानदार वापसी की। पांच मैचों की सीरीज में काफी अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया। सीनियर बॉलर का औसत 14.16 था

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारी बारिश के कारण पांचवां और अंतिम मैच रद्द होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज 2-2 से ड्रॉ कर ली। हालांकि, इसने भुवनेश्वर कुमार को पुरस्कार मिलने से नहीं रोका। भारतीय तेज गेंदबाज ने चार मैचों में 6.07 की प्रभावशाली इकॉनमी रेट के साथ छह विकेट लिए।

For his impressive bowling performance against South Africa, Bhuvneshwar Kumar bags the Player of the Series award.