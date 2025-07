India vs Pakistan: भारत-पाक मुकाबला रद्द, भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों ने खेलने से किया इनकार; मैनेजमेंट को लगा झटका

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के शीर्ष खिलाड़ियों के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) का आयोजन होने से पहले ही इसे रद्द करना पड़ा है। डब्ल्यूसीएल के मैनेजमेंट के अनुसार, भारत-पाकिस्तान मैच को रद्द कर दिया है और लोगों की भावनाओं और उम्मीदों को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगी है।

दरअसल, मैच रद्द होने के पीछे की वजह भारतीय खिलाड़ियों को बताया जा रहा है। शिखर धवन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान और इरफान पठान जैसे दिग्गज क्रिकेटरों ने सार्वजनिक रूप से इस मैच से हटने का फैसला किया है। उन्होंने पाकिस्तान से जुड़े मैच में खेलने को लेकर अपनी असहजता व्यक्त की है, खासकर भारत में हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं के मद्देनजर।

