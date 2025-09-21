India vs Pakistan Super 4: पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाए सूर्यकुमार यादव, देखिए वीडियो

India vs Pakistan Live Score, Super 4: पाकिस्तान ने भी दो बदलाव करते हुए फहीम अशरफ और हुसैन तलत को मौका दिया है।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 21, 2025 20:27 IST2025-09-21T20:14:59+5:302025-09-21T20:27:58+5:30

India vs Pakistan Live Score, Super 4 Pakistani captain Salman Agha not shake hands Suryakumar Yadav watch video | India vs Pakistan Super 4: पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाए सूर्यकुमार यादव, देखिए वीडियो

India vs Pakistan Live Score, Super 4

googleNewsNext
HighlightsIndia vs Pakistan Live Score, Super 4: टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।India vs Pakistan Live Score, Super 4: जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को एकादश में शामिल किया है।India vs Pakistan Live Score, Super 4: कप्तानों के साथ शीट का आदान-प्रदान किया।

दुबईः भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के सुपर चार मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दो बदलाव करते हुए जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को एकादश में शामिल किया है। पाकिस्तान ने भी दो बदलाव करते हुए फहीम अशरफ और हुसैन तलत को मौका दिया है।

 

दोनों टीम के बीच लीग मैच की तरह टॉस के समय सूर्यकुमार और उनके पाकिस्तानी समकक्ष सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाए। जिम्बाब्वे के एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रैफरी के रूप में बरकरार हैं और टॉस के समय मौजूद थे। दोनों कप्तानों ने अपनी-अपनी टीम की शीट पाइक्रॉफ्ट को सौंपी जिन्होंने टॉस से पहले कप्तानों के साथ शीट का आदान-प्रदान किया।

Open in app
टॅग्स :Asia CupTeam IndiaPakistan Cricket TeamSuryakumar Yadavएशिया कपटीम इंडियापाकिस्तान क्रिकेट टीम