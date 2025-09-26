Asia Cup Final Ind VS Pak: लीग, सुपर-4 के बाद फाइनल में चिर-प्रतिद्वंद्वी?, एशिया कप इतिहास में पहली बार खिताबी मुकाबले में टकराएंगे भारत-पाकिस्तान प्लेयर

Highlights दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे प्रतीक्षित मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय टीम ने लीग और सुपर-4 में पाकिस्तान को हराया है।

Asia Cup Final Ind VS Pak: लो जी सीट बेल्ट बांध लो?। एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार है, जब खिताबी मुकाबले में दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीम आमने-सामने होगी। एशिया कप के इस सत्र में दोनों टीमों के बीच दो मैचों में भारत ने एकतरफा जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने लीग और सुपर-4 में पाकिस्तान को हराया है। तीसरी बार एशिया कप में मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप 2025 का फाइनल रविवार (28 सितंबर, 2025) को खेला जाएगा। क्रिकेट प्रशंसकों को टूर्नामेंट का सबसे प्रतीक्षित मुकाबला देखने को मिलेगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

Asia Cup Final Ind VS Pak: भारत-पाकिस्तान मुकाबला-

कुल मैचः 18

भारत जीताः 10

पाकिस्तानः 06

नो रिजल्टः 02

Asia Cup 2025 Ind VS Pak: भारत-पाकिस्तान मुकाबला-

मैचः 02

भारतः 02

पाकिस्तानः 00।

Asia Cup Final Ind VS Pak: टॉस और लाइव मैच और स्थान शेयडूल-

टॉसः शाम 7.30 बजे

मैचः रात 8.00 बजे।

स्थान: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई।

Asia Cup Final Ind VS Pak: कब और कहां देखें लाइव स्कोर और मैच

एशिया कप फाइनल का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, जिससे यह देश भर के टीवी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध हो जाएगा।

लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव और फैनकोड ऐप/वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने खारिज कर दिया कि उनकी टीम भारत के खिलाफ मानसिक रूप से कमजोर है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह पूरी तरह से हासिल कर ली है। पाकिस्तान इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में रविवार, 28 सितंबर को अपने 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत से भिड़ेगा।

यह इस संस्करण में दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच तीसरी भिड़ंत भी होगी। दुबई में बांग्लादेश को हराने के बाद प्रेस से बात करते हुए, हेसन ने कहा कि टूर्नामेंट में भारत से पहले मिली हार अप्रासंगिक हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पूर्व चैंपियन रविवार को होने वाले एक बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।