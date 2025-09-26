Asia Cup 2025 Final IND vs PAK: भारत बनाम पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला कब? कहां और कैसे देख पाएंगे आप, जानें यहां

Asia Cup 2025 Final IND vs PAK: 41 साल बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगे। यह 17 संस्करणों और 41 वर्षों के इतिहास में एशिया कप के फाइनल में खेलने वाली दोनों टीमों का पहला अवसर होगा। यह मुकाबला टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच खेलने का तीसरा अवसर होगा। दोनों टीमें ग्रुप चरण और फाइनल में भिड़ी थीं। दोनों ही बार भारत ने आसान जीत दर्ज की। पहले मैच में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने सात विकेट से जीत दर्ज की और फिर सुपर 4 चरण में छह विकेट से जीत दर्ज की।

कुल मिलाकर, भारत और पाकिस्तान ने टी20आई में 15 बार एक-दूसरे के खिलाफ खेला है, जिसमें भारत ने 12 मुकाबले जीते हैं। 2007 टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले के बाद यह दूसरा बड़ा टी20आई फाइनल है, किसी बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आखिरी बड़ा फ़ाइनल, जिसमें उन्होंने खेला था, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में एकदिवसीय प्रारूप में था, जब पाकिस्तान ने ओवल में भारत को हराया था।

कुल मिलाकर, दोनों टीमें 12 फ़ाइनल में आमने-सामने हुई हैं, जिनमें से 11 एकदिवसीय प्रारूप में हुए हैं। पाकिस्तान 11 जीत के साथ शीर्ष मुकाबलों में सबसे आगे है।

एशिया कप फाइनल

तारीख - मैच रविवार (28 सितंबर) को होगा

समय - मैच स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे (भारतीय

समयानुसार रात 8:00 बजे) शुरू होगा

स्थल - दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैच का आयोजन होगा

प्रसारण और स्ट्रीमिंग - मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा टीवी पर दिखाया जाएगा और सोनीलिव पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, शिवम दुबे, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा

पाकिस्तान टीम: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, खुशदिल शाह, हसन नवाज