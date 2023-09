India vs Pakistan Asia Cup 2023: शाहीन का जलवा, कोहली और रोहित को किया बोल्ड, देखें 2021 से रिकॉर्ड

Highlights पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान के तेज बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व कप्तान विराट कोहली को बोल्ड कर पैवेलियन भेज दिया है।

India vs Pakistan Asia Cup 2023: पालेकल में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला हो रहा है। बीच-बीच में बारिश के कारण मैच में खलल पड़ रहा है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया है और पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

An eventful opening few overs in Kandy as Pakistan bowlers make a rousing start 🔥#AsiaCup2023 | #INDvPAK | 📝: https://t.co/IZocC89iPjpic.twitter.com/BB5fHVWg71 — ICC (@ICC) September 2, 2023

पाकिस्तान के तेज बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली को बोल्ड कर पैवेलियन भेज दिया है। रोहित ने 22 गेंद में 2 चौके की मदद से 11 रन और कोहली ने 7 गेंद में 4 रन की पारी खेली।

रन: 87

गेंदः 98

आउटः 4

औसत: 21.75

एसआर: 88.77।

2021 से वनडे में रोहित शर्मा बनाम लेफ्ट ऑर्म बॉलरः

रन: 138

गेंद: 147

आउटः 6

औसत: 23

एसआर: 93.87।

भारत ने चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अपनी अंतिम एकादश में शामिल किया है। उसने रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के रूप में दो स्पिनर टीम में रखे हैं। पाकिस्तान ने पिछले मैच में नेपाल के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।