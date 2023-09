India vs Pakistan Asia Cup 2023: टिकटें पूरी तरह से नहीं बिकी, क्या भारत और पाकिस्तान का मुकाबला से दूर हो रहे फैंस!, आखिर क्या है वजह

Highlights एशिया कप 2023 ग्रुप ए मैच में एक-दूसरे का सामना कर रहे थे तब स्टेडियम के कई हिस्से खाली थे। भारत-पाक क्रिकेट मुकाबले के दौरान देखने को नहीं मिलता। दोनों मैचों के लिए टिकट खरीदने पर यह 2560 श्रीलंकाई रुपये का कर दिया गया।

India vs Pakistan Asia Cup 2023: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला होता है और स्टेडियम आम तौर पर दोनों देशों के दर्शकों से खचाखच भरे रहते है लेकिन श्रीलंका में एशिया कप के दौरान नजारा इसके उलट दिखा।

भारत और पाकिस्तान अपने एशिया कप 2023 ग्रुप ए मैच में एक-दूसरे का सामना कर रहे थे तब स्टेडियम के कई हिस्से खाली थे। स्टेडियम में प्रशंसक दोनों देशों का झंडा लहरा रहे थे, जयकार कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे लेकिन उनकी संख्या में इतनी नहीं थी , जितनी अक्सर इन दोनों देशों के मैचों में होती है।

An eventful opening few overs in Kandy as Pakistan bowlers make a rousing start 🔥 #AsiaCup2023 | #INDvPAK | 📝: https://t.co/IZocC89iPj pic.twitter.com/BB5fHVWg71

यहां स्टैंड और घसियाले (बिना स्टैंड वाले) दर्शकदीर्घा में कई स्थान खाली थे जो आम तौर पर भारत-पाक क्रिकेट मुकाबले के दौरान देखने को नहीं मिलता। श्रीलंका क्रिकेट के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘‘ जैसा कि आप देख सकते हैं, टिकटें पूरी तरह से नहीं बिकी हैं। दरअसल कैंडी और कोलंबो में कल शाम को भी टिकटों की बिक्री जारी थी।

ग्रैंड स्टैंड में अधिक दाम वाले टिकटों के लिए अधिक खरीदार नहीं थे।’’ शुरुआत में टिकटों का न्यूनतम मूल्य 20 अमेरिकी डॉलर (लगभग 6400 श्रीलंकाई रुपये) था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 1500 श्रीलंकाई रुपये कर दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम का पाकिस्तान और नेपाल से जुड़े दोनों मैचों के लिए टिकट खरीदने पर यह 2560 श्रीलंकाई रुपये का कर दिया गया।

It’s pelting down at Pallekele ☔



Match stops in the fifth over!#AsiaCup2023 | #INDvPAK - https://t.co/CGycXUTckIpic.twitter.com/FcmE7kSJLZ