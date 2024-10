India Vs New Zealand Viral Video: मैदान में जाने का रास्ता भूले रोहित शर्मा? वीडियो देख यूजर्स ने ली चुटकी

India Vs New Zealand Viral Video: टीम इंडिया इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है। पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन चल रहा है जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। इस बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैच के दौरान और मैदान, खिलाड़ियों से संबंधित कई वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो रोहित शर्मा का सामने आया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स मजे ले रहे हैं।

दरअसल, रोहित शर्मा को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पीछे से मैदान के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी ख्याल में गुम रोहित शर्मा मैदान में गलत रास्ते से एंट्री करते दिख रहे हैं और वह बिना ध्यान बस चले ही जा रहे हैं। संभवतः अपनी रणनीति के बारे में सोचते समय खेल के मैदान में प्रवेश करने का सही रास्ता भूल गए। ये वाकया तब और मजेदार हो गया जब विकेटकीपर ध्रुव जुरेल, जो रोहित का पीछा कर रहे थे, ने अपने कप्तान को तारों के बीच से निकलते देखा और मूल प्रवेश द्वार से अखाड़े में वापस जाने का विकल्प चुना।

Never seen a funnier character than Rohit Sharma. Absolutely unfiltered! 😂 pic.twitter.com/IlEndPjiHO