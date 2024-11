India vs New Zealand Live Score 3rd Test Day 3: न्यूजीलैंड ने भारत का सूपड़ा किया साफ, 3-0 से जीती सीरीज

India vs New Zealand Live Score 3rd Test Day 3: भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे टेस्ट सीरीज मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड ने करारी शिकस्त दी है। वॉशिंगटन सुंदर को अजाज पटेल ने क्लीन बोल्ड किया, जिससे न्यूजीलैंड का 3-0 से सफाया हो गया! न्यूजीलैंड के लिए यह ऐतिहासिक है क्योंकि उन्होंने यहां हर विभाग में भारत को पूरी तरह से मात दी। भारतीय बल्लेबाजों की सीरीज खराब रही क्योंकि सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत को प्रेरित करने में नाकाम रहे। न्यूज़ीलैंड (235 और 174) ने भारत (263 और 121) को 25 रनों से हराकर ऐतिहासिक 3-0 से सीरीज जीती।

NEW ZEALAND BEAT INDIA WITHOUT DROPPING A SINGLE MATCH! 🏆



India's first ever whitewash at home in a three-plus Test series😮 https://t.co/Vq9uHVa1n1 | #INDvNZpic.twitter.com/1ATQixoRDy