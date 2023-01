India vs New Zealand 2023: चोटिल मैट की जगह न्यूजीलैंड टीम ने इस खिलाड़ी को किया शामिल, 68 मैच में झटके हैं 118 विकेट

Highlights दो से चार सप्ताह का समय इससे उबरने में लगेगा। घरेलू क्रिकेट में बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन करते आये हैं। टिम साउदी की जगह तेज गेंदबाज जैकब डफी को शामिल किया गया है।

India vs New Zealand 2023: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज डग ब्रासवेल को चोटिल मैट हेनरी की जगह भारत और पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिये टीम में शामिल किया गया है । हेनरी के पेट की मांसपेशियों में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन खिंचाव आ गया था।

UPDATE: All-rounder Doug Bracewell has been called up to replace the injured Matt Henry in the squad for the One Day International series against Pakistan 👀#PAKvNZpic.twitter.com/q6sOHX6fRt — Cricket Pakistan (@cricketpakcompk) January 8, 2023

उन्हें दो से चार सप्ताह का समय इससे उबरने में लगेगा। न्यूजीलैंड के लिये 68 अंतरराष्ट्रीय मैच (टेस्ट, वनडे और टी20 मैच, 118 विकेट) खेल चुके ब्रासवेल ने आखिरी वनडे सीरीज नीदरलैंड के खिलाफ अप्रैल में खेली थी। वह घरेलू क्रिकेट में बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन करते आये हैं।

वह बुधवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारत दौरे के लिये टिम साउदी की जगह तेज गेंदबाज जैकब डफी को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड टीम का भारत दौरा 18 जनवरी को हैदराबाद में पहले वनडे से शुरू होगा । इसके बाद रायपुर और इंदौर में मैच होने हैं।

A drought-breaking win for New Zealand was largely thanks to Doug Bracewell's nine wickets! #20in2020pic.twitter.com/yPakz6JyoY — cricket.com.au (@cricketcomau) July 10, 2020

भारत दौरे के लिये न्यूजीलैंड की वनडे टीम: टॉम लाथम (कप्तान), फिन एलेन, डग ब्रासवेल, माइकल ब्रासवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कोंवे, जैकब डफी, जॉकी फर्ग्युसन, डेरिल मिशेल , हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनेर, हेनरी शिपले, ईश सोढ़ी और ब्लेयर टिकनेर।