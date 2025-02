India vs England 3rd ODI: 300 गेंद, 356 रन, 36 चौके, 10 छक्के और 10 विकेट?, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गिल का बोलबाला, दुनिया के पहले खिलाड़ी, 50 पारी में 2587 रन

Highlights India vs England 3rd ODI: इंग्लैंड टीम में जैमी ओवरटन की जगह टॉम बेंटोन को शामिल किया गया है। India vs England 3rd ODI: भारत ने पहले दोनों वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। India vs England 3rd ODI: जडेजा और शमी को आराम दिया गया है जबकि वरुण को चोट लगी है।

India vs England LIVE Score, 3rd ODI: इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भारत के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में बुधवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला सही साबित नहीं हुआ। भारत ने 50 ओवर (300 गेंद में) में 10 विकेट पर 356 रन बनाए। वनडे में पहली 50 पारियों के बाद सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम हो गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गिल का बोलबाला रहा। टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। भारतीय सलामी बल्लेबाज गिल ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ अपना सातवां शतक लगाया।

12000 pledge and counting!



Join the organ donation initiative at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad! 🏟️



Pledge to donate your organs and make a difference!#DonateOrgansSaveLives | @JayShah | @GCAMoterapic.twitter.com/dyj4K0O5rM— BCCI (@BCCI) February 12, 2025

India vs England LIVE Score, 3rd ODI: वनडे में पहली 50 पारियों के बाद सर्वाधिक रन-

2587 शुभमन गिल

2486 हाशिम अमला

2386 इमाम-उल-हक

2262 फखर ज़मान

2247 शाई होप।

गिल ने आदिल रशीद की गेंद पर 102 गेंदों पर 112 रन बनाकर आउट होने से पहले 95 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। अपनी पारी के दौरान गिल एकदिवसीय मैचों में सबसे तेज 2,500 रन पूरे करने वाले भी बन गए है। उन्होंने इस प्रारूप में अपनी 50वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की।

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को यहां 356 रन बनाए। भारत की तरफ से शुभमन गिल ने 112 रन बनाए जबकि श्रेयस अय्यर ने 78 और विराट कोहली ने 52 रन की पारी खेली। लोकेश राहुल ने भी 40 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद ने 64 रन देकर चार, जबकि मार्क वुड ने 45 रन देकर दो विकेट चटकाए।

मैच के दूसरे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा का विकेट गंवाने के बाद 25 वर्षीय खिलाड़ी ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 116 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। गिल ने इस प्रारूप में लगातार तीसरी बार 50 रन या उससे अधिक का स्कोर बनाया। आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम के बाद शीर्ष स्थान पर आ गए।

ODI CENTURY NO.7 for @ShubmanGill 👏👏



A stroke filled innings from the vice-captain as he brings up a fine 💯



He's been in terrific form this series!#TeamIndia#INDvENG@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/dnJq0IaLS3 — BCCI (@BCCI) February 12, 2025

इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो वनडे में 87 और 60 के स्कोर के कारण गिल बुधवार को तीसरे वनडे से पहले तीसरे स्थान से एक स्थान ऊपर चढ़ गए। इस बीच रोहित एक स्थान गिरकर तीसरे स्थान पर आ गए। जबकि कोहली दो स्थान फिसलकर रैंकिंग में छठे स्थान पर आ गए। भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर स्टैंडिंग में 11वें से एक स्थान ऊपर चढ़कर शीर्ष 10 में पहुंच गए।