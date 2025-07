India vs England 2nd Test: 199 गेंद, 100 रन और 11 चौके, दो टेस्ट और 2 शतक, खास क्लब में शुभमन गिल

Highlights India vs England Live Score, 2nd Test: India vs England Live Score, 2nd Test: India vs England Live Score, 2nd Test:

India vs England Live Score, 2nd Test: टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल ने लगातार दो टेस्ट में 2 शतक कूट डाले। शुभमन गिल ने 199 गेंद पर 11 चौके की मदद से शतकीय पंच कूटा। पहले टेस्ट की पहली पारी में भी शतक बनाया था। गिल इंग्लैंड के खिलाफ लगातार टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान हैं, उनसे पहले विजय हजारे (1951-52 में दिल्ली और ब्रेबोर्न) और मोहम्मद अजहरुद्दीन (1990 में लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड) ने शतक लगाया था। कप्तान गिल ने 7वां शतक पूरा किया।

Shubman Gill brings up a gritty 💯 in the 2nd Test!



Leads from the front at Edgbaston as India steady at 291/5.



Jadeja solid at the other end.



LIVE UPDATES👇https://t.co/DgEWFOcY9Wpic.twitter.com/CRYoq71AUs— Firstpost Sports (@FirstpostSports) July 2, 2025

India vs England Live Score, 2nd Test: भारत बनाम इंग्लैंड के लिए लगातार तीन टेस्ट मैचों में शतक-

मोहम्मद अजहरुद्दीन (1984-1985)

दिलीप वेंगसरकर (1985-1986)

राहुल द्रविड़ (2002)

राहुल द्रविड़ (2008-2011)

शुभमन गिल (2024-2025)।

Skipper Shubman Gill's red-hot form with the willow continued with yet another 💯 in Birmingham 🔥#ENGvIND 📝: https://t.co/Av3A67xTrypic.twitter.com/BPoP0QXrH1 — ICC (@ICC) July 2, 2025

India vs England Live Score, 2nd Test: भारत के कप्तान के रूप में पहले दो टेस्ट में शतक-

विराट कोहली (3)

विजय हजारे

सुनील गावस्कर

शुभमन गिल।