India vs England 2nd Test Day 3: 80 गेंद में शतक, 14 चौके और 3 छक्के, कृष्णा, जडेजा, सुंदर, सिराज और आकाशदीप को दौड़ाकर कूटा, खास क्लब में शामिल

Highlights India vs England Live Score, 2nd Test Day 3: दो विकेट चटकाने के बाद माहौल कितनी जल्दी बदल गया। India vs England Live Score, 2nd Test Day 3: क्रिकेट में इससे ज़्यादा रोमांचक सत्र की उम्मीद कर सकते हैं! India vs England Live Score, 2nd Test Day 3: इंग्लैंड 84 रन पर 5 विकेट खोकर मुश्किल हालात में था।

India vs England Live Score, 2nd Test Day 3: इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने कमाल की पारी खेल रहे हैं। 80 गेंद में शतक पूरा किया। इस दौरान 14 चौके और 3 छक्के मारे हैं। स्मिथ लंच से पहले एक सत्र में 100+ रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आज सुबह मोहम्मद सिराज की बदौलत भारत द्वारा शुरुआती दो विकेट चटकाने के बाद माहौल कितनी जल्दी बदल गया। ब्रूक और स्मिथ की जोड़ी ने कमाल कर दिया और छठे विकेट के लिए 154 गेंद में 165 रन जोड़ चुके हैं।

Jamie Smith hits back with a fighting ton to keep England in the contest 💪

India vs England Live Score, 2nd Test Day 3:इंग्लैंड के लिए सबसे तेज़ शतक (गेंदों के हिसाब से)

76 गिल्बर्ट जेसप बनाम ऑस्ट्रेलिया द ओवल 1902

77 जॉनी बेयरस्टो बनाम न्यूजीलैंड ट्रेंट ब्रिज 2022

80 हैरी ब्रूक बनाम पाक रावलपिंडी 2022

80 जेमी स्मिथ बनाम इंड एजबेस्टन 2025 *

85 बेन स्टोक्स बनाम न्यूजीलैंड लॉर्ड्स 2015।

इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लंच तक भारत के खिलाफ पांच विकेट पर 249 रन बना लिये। लंच के लिए खेल रोके जाते समय विकेटकीपर जेमी स्मिथ 102 और हैरी ब्रुक 91 रन पर बल्लेबाजी कर रहे है। दोनों ने छठे विकेट के लिए 154 गेंद में 165 रन की अटूट साझेदारी कर मैच में इंग्लैंड की वापसी करायी।

इंग्लैंड की टीम ने दिन की शुरू तीन विकेट पर 77 रन की थी। मोहम्मद सिराज ने लगातार गेंदों पर जो रूट (22) और कप्तान बेन स्टोक्स (शून्य) को आउट कर 84 रन तक इंग्लैंड की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया लेकिन इसके बाद ब्रुक और स्मिथ की शानदार साझेदारी से टीम वापसी करने में सफल रही। भारत ने पहली पारी में 587 रन बनाये है। इंग्लैंड अब भी भारत से 338 रन पीछे है।

वाह, क्या आप क्रिकेट में इससे ज़्यादा रोमांचक सत्र की उम्मीद कर सकते हैं! आज सुबह मोहम्मद सिराज की बदौलत भारत ने दो शुरुआती विकेट चटकाए, जिसके बाद माहौल कितनी जल्दी बदल गया। ब्रूक और स्मिथ की जोड़ी से जो देखा वह बिल्कुल अद्भुत रहा है। इंग्लैंड 84 रन पर 5 विकेट खोकर मुश्किल हालात में था। एक गेंद पर एक से ज़्यादा रन की रफ़्तार से रन बनाए।

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने लगातार दो गेंदों पर दो विकेट लिए लेकिन जेमी स्मिथ ने जवाबी हमला करते हुए शतक जड़ा जिससे इंग्लैंड ने शुक्रवार को यहां दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन लंच तक पांच विकेट पर 249 रन बना लिये। स्मिथ (82 गेंदों पर नाबाद 102) के शानदार प्रयास के बावजूद, इंग्लैंड भारत के 587 रनों के कुल स्कोर से काफी दूर है।

स्मिथ ने एक सत्र से भी कम समय में यादगार शतक बनाया। उन्हें दूसरे छोर से हैरी ब्रूक (127 गेंदों पर नाबाद 91) का अच्छा साथ मिला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 154 गेंद में 165 रन की अटूट साझेदारी कर मैच में इंग्लैंड की वापसी करायी। इंग्लैंड ने दिन के पहले दो घंटे में 27 ओवरों में 172 रन बनाए।

दिन की शुरुआत 77 रन पर तीन विकेट से करते हुए इंग्लैंड ने सुबह के सत्र के दूसरे ओवर में ही दो और विकेट गंवा दिये जब सिराज ने जो रूट (22) और बेन स्टोक्स (शून्य) को विकेट के पीछे कैच कराया। रूट विकेट के पीछे ऋषभ पंत के द्वारा लपके गये जबकि स्टोक्स पहली ही गेंद पर तेजी से ऊपर उठती गेंद से हैरान रह गए।

इंग्लैंड 84 रन पर पांच विकेट गंवा चुका था, लेकिन स्मिथ और ब्रूक ने लगातार आक्रामक रूख अपना कर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव डाला। प्रसिद्ध कृष्णा को छह क्षेत्ररक्षकों के साथ शॉर्ट गेंद योजना लागू करने के लिए लाया गया था, लेकिन वह विफल रहे। स्मिथ ने दिन के 12वें ओवर में उन पर 23 रन बटोरे।

उन्होंने इस ओवर में चार चौके और डीप स्क्वायर लेग पर एक छक्का लगा। भारत ने विकेट के तलाश में कृष्णा के साथ अपनी रणनीति जारी रखी जिनके अगले ओवर में 11 रन गए। उन्होंने हालांकि अब तक आठ ओवर में बिना किसी सफलता के 61 रन लुटा दिये है।

स्मिथ की आक्रामक पारी के सामने अकसर तेजी से बल्लेबाजी करने वाले ब्रूक की बल्लेबाजी धीमी लग रही थी। स्मिथ ने स्पिनरों रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को भी किसी तरह की लय हासिल नहीं करने दिया। सुंदर की पहली दो गेंदों पर स्मिथ ने लगातार चौके लगाए,

इससे पहले इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने जडेजा के ओवर में एक छक्का और एक चौका बटोरा। स्मिथ ने लंच से पहले आखिरी ओवर में जडेजा पर लगातार चौके लगाकर 80 गेंदों में अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया। यह इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज का तीसरा सबसे तेज शतक है।