Highlights VIDEO: खूब चला केएल राहुल का बल्ला, इंग्लैंड के खिलाफ चौथा शतक

India vs England: केएल राहुल और ऋषभ पंत ने बेहतरीन टाइमिंग और संयम से बल्लेबाजी करते हुए भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया है। लीड्स में पहले टेस्ट के चौथे दिन केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए टेस्ट करियर का नौवां शतक जड़ा। उन्होंने 202 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन बनाए। भारत के सलामी बल्लेबाज ने अपनी शतकीय पारी में 13 चौके लगाए और ऋषभ पंत के साथ मिलकर भारत की स्थिति को मजबूत किया।

𝗖 𝗛 𝗔 𝗠 𝗣 𝗜 𝗢 𝗡 𝗦 𝗧 𝗨 𝗙 𝗙 🫡🙌🏻



After missing out in the first innings, @klrahul makes it count in the second! A priceless century that puts #TeamIndia in a commanding position in the 1st Test! 🇮🇳#ENGvIND 1st Test Day 4 LIVE NOW Streaming on JioHotstar 👉… pic.twitter.com/FVrutSIABd — Star Sports (@StarSportsIndia) June 23, 2025

पंत भी शतक के करीब पहुंच रहे हैं। केएल राहुल और पंत के प्रदर्शन ने टीम इंडिया ने 240 रनों से अधिक की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने तीसरे दिन इंग्लैंड को 465 रन पर ऑल आउट कर अपनी दूसरी पारी को शुरू किया था और खेल समाप्त होने तक 90 रन पर अपने दो विकेट गंवा दिए थे, जिससे भारत को 96 रनों की लीड मिल गई थी।

When you're your own best hype man AND finisher 😎#ENGvIND 1st Test Day 4 LIVE NOW Streaming on JioHotstar 👉 https://t.co/4duAvChJD5pic.twitter.com/iHCwZB3tLq — Star Sports (@StarSportsIndia) June 23, 2025

33 वर्षीय राहुल अपनी पूरी पारी में ठोस दिखे और भारत ने अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने दिन के खेल में सात गेंद पहले ही कप्तान शुभमन गिल का विकेट गंवा दिया। हालांकि, पहले सत्र में इंग्लिश गेंदबाजों को कोई सफलता नहीं मिली।

Rishabh-Panti in full flow! 💥@RishabhPant17 brings up another fifty + score in this Test and raises a 100-run stand with @klrahul, as #TeamIndia look set for a big second-innings total! 🔥#ENGvIND 1st Test Day 4 LIVE NOW Streaming on JioHotstar 👉 https://t.co/4duAvChbNxpic.twitter.com/uz4lAk21Dk — Star Sports (@StarSportsIndia) June 23, 2025

हालांकि, उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से दोनों बल्लेबाजों की परीक्षा ली। राहुल दूसरे छोर पर शांत, संयमित और आत्मविश्वासी दिखे, जिससे भारत को बढ़त हासिल करने में मदद मिली। हालांकि, पंत ने अपने आक्रामक रवैये को कम किया और बिना किसी परेशानी के गेंद को रोक दिया।

𝙍𝙞𝙨𝙝𝙖𝙗𝙝 𝙋𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙞𝙣 𝙛𝙪𝙡𝙡 𝙛𝙡𝙤𝙬!🤩



First innings 👉 2nd ball off Stokes: 4️⃣

Second innings 👉 2nd ball off Woakes: 4️⃣



Opened his account with a boundary in both innings, classic @RishabhPant17 style! 💥#ENGvIND 1st Test Day 4 LIVE NOW Streaming on JioHotstar… pic.twitter.com/HJ4nIwLTMk — Star Sports (@StarSportsIndia) June 23, 2025

A classic one-handed whip, only he can pull that off! 💥@RishabhPant17 & @klrahul are going steady at the crease, building momentum for #TeamIndia.



Seekhne nahi, sikhaane aaye hain! 💪#ENGvIND 1st Test Day 4 LIVE NOW Streaming on JioHotstar 👉 https://t.co/4duAvChbNxpic.twitter.com/zsY04ZSpig — Star Sports (@StarSportsIndia) June 23, 2025