Ind VS Eng: भारत के खिलाफ जो रूट ने मैदान पर दिखाई कमाल की खेल भावना, जानिए कैसे जीता क्रिकेट प्रेमियों का दिल

Highlights भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट की शुक्रवार को हुई शुरुआत, इंग्लैंड ने जीता टॉस। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने किया निराश। जो रूट पहले दिन चर्चा में आ गए, उन्होंने खेल भावना दिखाते हुए कुछ ऐसा किया जिसने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया।

बर्मिंघम: भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से शुरू हुए पांचवें टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया के शीर्ष बल्लेबाजों ने निराश किया। हालांकि इसके बाद ऋषभ पंत और रविंद् जडेजा ने जरूर पारी को संभाला। कोरोना संक्रमित होने की वजह से रोहित शर्मा इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं और कप्तानी का जिम्मा जसप्रीत बुमराह के कंधों पर है। इंग्लैंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

एजबेस्टन में जारी पांचवें टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट जरूर चर्चा में आ गए। उन्होंने खेल भावना दिखाकर फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल, भारतीय पारी के 32वें ओवर की 5वीं गेंद रविंद्र जडेजा के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट के पीछे गई। ऐसे में पहली स्लिप पर खड़े जो रूट ने गेंद को नीचे झुकते हुए लपक लिया।

हालांकि इसके बावजूद वे इस बात को लेकर निश्चत नहीं थे कि गेंद जमीन पर लगने के बाद उनके हाथ में आई है या फिर उन्होंने वह सीधे हाथ में आई है।

दिलचस्प ये रहा कि रूट ने इसे तत्काल मैदान पर स्वीकर किया वे इस कैच को लेकर कंफर्म नहीं है। इसके बाद फैसला तीसरे अंपायर के पास गया। वहीं फील्ड अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट का दिया। रिप्ले में साफ हो गया कि रूट के हाथ में जाने से पहले गेंद जमीन को छू चुकी थी। ऐसे में थर्ड अंपायर ने रविंद्र जडेजा को नॉट आउट करार दिया।

Well done Joe Root for not claiming this! pic.twitter.com/u3P4j26oFc