India vs England, 2nd ODI: 94.2 ओवर, 612 रन, 16 विकेट, 62 चौके और 13 छक्के?, रोहित की धमाकेदार पारी, नागपुर के बाद कटक में रिकॉर्ड की बारिश

Highlights तीसरा और अंतिम वनडे 12 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। 76 गेंद खेली जिसमें सात छक्के और नौ चौके जड़े थे। चार विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।

India vs England, 2nd ODI: नागपुर के बाद कटक में रनों की बारिश के बीच कई रिकॉर्ड बने। भारत ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए हैं और शानदार शतकीय पंच के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बने। मैच में दोनों टीम की ओर से 94.2 ओवर डाले गए और 612 रन बने और इस दौरान 16 विकेट गिरे। 62 चौके और 13 छक्के लगे। कप्तान रोहित शर्मा (119 रन) के विस्फोटकीय शतक और शुभमन गिल (60 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी से भारत ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को चार विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। पिछले लंबे समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे रोहित ने बल्लेबाजी के मुफीद पिच पर 26वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर लांग ऑफ में खूबसूरत छक्का जड़कर वनडे में अपना 32वां सैकड़ा पूरा कर सुकून की सांस ली जो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। इसके लिए उन्होंने 76 गेंद खेली जिसमें सात छक्के और नौ चौके जड़े थे।

A super show to seal a win in Cuttack! The Rohit Sharma-led Team India beat England by 4 wickets in the 2nd ODI & take an unassailable lead in the ODI series!

Rohit Sharma led from the front with an outstanding century in the chase & bagged the Player of the Match award as Team India beat England in Cuttack!



— BCCI (@BCCI) February 9, 2025