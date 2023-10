IND vs BAN: हार्दिक पंड्या को लगी चोट से टीम इंडिया को लग सकता है झटका, मैच के बीच स्कैन के लिए ले जाए गए

Highlights पांड्या पावरप्ले में अपने पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए थे, लेकिन चोट लगने से पहले केवल तीन गेंद ही फेंक सके अपने फॉलोथ्रू में, पंड्या ने गेंद को अपने पैर से रोकने की कोशिश की लेकिन वह मुड़ गई बीसीसीआई ने कहा, फिलहाल हार्दिक पंड्या की चोट का आकलन किया जा रहा है

India vs Bangladesh World Cup 2023: भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए हैं। भारतीय ऑलराउंडर पावरप्ले में अपने पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए थे, लेकिन चोट लगने से पहले केवल तीन गेंद ही फेंक सके। उनका शेष ओवर विराट कोहली ने पूरा किया।

भारतीय ऑलराउंडर को मैच में पहली बार 9वें ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। पंड्या ने डॉट से शुरुआत की लेकिन फिर अगली दो गेंदों पर लगातार दो चौके दिए। तीसरी गेंद पर पंड्या को चोट लग गई। ऑलराउंडर ने लिटन दास को फुलर गेंद फेंकी और सीधे जमीन पर जा गिरी। अपने फॉलोथ्रू में, पंड्या ने गेंद को अपने पैर से रोकने की कोशिश की लेकिन वह मुड़ गई।

जल्द ही टीम फिजियो ने उनकी देखभाल की लेकिन उन्हें लंगड़ाते हुए देखा गया। उन्होंने अपने रन-अप का अभ्यास करने की कोशिश की लेकिन ऐसा लगा कि दर्द ने पंड्या को जकड़ लिया और स्टार खिलाड़ी मैदान छोड़कर चला गया। इस बीच, विराट कोहली पंड्या का ओवर पूरा करने के लिए गेंदबाजी करने आए क्योंकि भारत के पूर्व कप्तान ने 2017 के बाद पहली बार वनडे में गेंदबाजी की।

पंड्या ने भारत के लिए पहले तीन मैचों में 16 ओवर फेंके। उन मुकाबलों में उन्होंने पांच विकेट भी लिए। विशेष रूप से, पंड्या ने जुलाई 2019 के बाद से अपने 10 ओवरों का पूरा कोटा नहीं फेंका है। भारत ने बांग्लादेश मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हार्दिक के बारे में जानकारी देने और अपडेट देने के लिए 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) का सहारा लिया। बीसीसीआई ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "फिलहाल हार्दिक पंड्या की चोट का आकलन किया जा रहा है और उन्हें स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है।" इस मुकाबले में भारत बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है।

🚨 Update 🚨



Hardik Pandya's injury is being assessed at the moment and he is being taken for scans.



Follow the match ▶️ https://t.co/GpxgVtP2fb#CWC23 | #TeamIndia | #INDvBAN | #MeninBluepic.twitter.com/wuKl75S1Lu