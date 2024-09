India vs Bangladesh Test 2024: गौतम गंभीर ने प्लेइंग इलेवन की घोषणा की, 3 स्पिनर और 2 फॉस्ट बॉलर खेलेंगे?, ये खिलाड़ी बाहर, देखें 11 लिस्ट

Highlights India vs Bangladesh Test Live Streaming Info: लोकेश राहुल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पारी को संभालेंगे। India vs Bangladesh Test Live Streaming Info: रोहित शर्मा (कप्तान) और यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ ओपनिंग करेंगे। India vs Bangladesh Test Live Streaming Info: तीसरे नंबर पर शुभमन गिल, चौथे पायदान पर विराट कोहली खेलेंगे।

India vs Bangladesh Test Live Streaming Info: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने एक खिलाड़ी और कप्तान दोनों के रूप में टेस्ट क्रिकेट के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए विराट कोहली की सराहना की है। बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं से बात करते ही प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी। रोहित शर्मा (कप्तान) और यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पर शुभमन गिल, चौथे पायदान पर विराट कोहली खेलेंगे। इसके बाद लोकेश राहुल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पारी को संभालेंगे।

India vs Bangladesh Test Live Streaming Info: ये हो सकते हैं प्लेइंग इलेवन-

भारतीय टीमः रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, लोकेश राहुल, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह।

गंभीर ने कहा कि 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाज टीम में होंगे। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव पर दांव खेलेंगे। गंभीर के अनुसार मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह फॉस्ट बॉलिंग की जिम्मेदारी उठाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो सरफराज खान और ध्रुव जुरेल को अभी बेंच पर बैठना पड़ेगा। आकाश दीप और यश दयाल को और सीखने को मौका मिलेगा।

India vs Bangladesh Test Live Streaming Info: टीम इस प्रकार हैं-

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, लोकेश राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल।

गंभीर ने भारतीय बल्लेबाजों के अच्छे स्पिन आक्रमण के सामने हाल के संघर्ष को दरकिनार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि उनके बल्लेबाज दुनिया के किसी भी तरह के आक्रमण का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। गंभीर ने बांग्लादेश के खिलाफ कहा कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी चौकड़ी ने बल्लेबाजी को तवज्जो देने की प्रवृत्ति को बदल दिया।

गंभीर से जब पूछा गया कि श्रीलंका के खिलाफ पिछले महीने सीमित ओवरों की सीरीज विशेषकर वनडे में भारतीय बल्लेबाज स्पिनरों के सामने जूझते हुए नजर आए तो उन्होंने कहा,‘‘हमारी बल्लेबाजी इकाई में इतनी गुणवत्ता है कि वह किसी भी तरह के आक्रमण का सामना कर सकती है।’

उन्होंने कहा,‘टेस्ट और वनडे में काफी अंतर होता है।’ गंभीर ने अपने गेंदबाजों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा,‘‘ भारत एक समय बल्लेबाजी को तवज्जो देता था लेकिन बुमराह, शमी, अश्विन और जडेजा ने इसे गेंदबाजों का खेल बना दिया।’