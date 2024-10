India vs Bangladesh T20 series full schedule 2024: 6 अक्टूबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज?, बदलेगी भारत-बांग्लादेश की टीम, जानें मैच का समय और कहां खेले जाएंगे, सबकुछ जानिए

Highlights India vs Bangladesh T20 series full schedule, venues, timings, streaming 2024: भारत छह अक्टूबर को ग्वालियर में पहले मैच से की शुरुआत करेगा। India vs Bangladesh T20 series full schedule, venues, timings, streaming 2024: टीम में संजू सैमसन और जितेश शर्मा टीम में दो विकेटकीपर हैं। India vs Bangladesh T20 series full schedule, venues, timings, streaming 2024: तेज गेंदबाज मयंक यादव पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए हैं।

India vs Bangladesh T20 series full schedule, venues, timings, streaming 2024: भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर सूपड़ा साफ कर दिया। अब भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 6 अक्टूबर से खेली जाएगी। पहला मैच 6, दूसरा 9 और तीसरा मैच 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करेंगे। बांग्लादेश टीम की कमान नजमुल हुसैन शान्तो के हाथ में है। तेज गेंदबाज मयंक यादव पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए हैं। आईपीएल 2024 के दौरान चोट लगने के बाद यादव 30 अप्रैल से खेल से दूर हैं।

India vs Bangladesh T20 series full schedule, venues, timings, streaming 2024: टीम इस प्रकार-

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, रियान पराग, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मयंक यादव।

बांग्लादेश टीम: नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), तनजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन एमोन, तौहीद हृदोय, महमूद उल्लाह, लिट्टन दास, जेकर अली अनिक, मेहदी हसन मिराज, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान। तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब, रकीबुल हसन।

India vs Bangladesh T20 series full schedule, venues, timings, streaming 2024: मैच स्टेडियम और स्थल-

1. श्री माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर

2. अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली

3. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद

India vs Bangladesh T20 series full schedule, venues, timings, streaming 2024: टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल, मैच की तारीख और दिन का समय-

पहला टी20ः 6 अक्टूबर, रविवार शाम 7:00 बजे, न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर

दूसरा टी20ः 9 अक्टूबर, बुधवार शाम 7:00 बजे, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

तीसरा टी20ः 12 अक्टूबर, शनिवार शाम 7:00 बजे, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली।

India vs Bangladesh T20 series full schedule, venues, timings, streaming 2024: भारत-बांग्लादेश टी20 का लाइव टॉस और समय, स्ट्रीमिंग और प्रसारण-

भारत बनाम बांग्लादेश टी20 सीरीज कब शुरू होगी? भारत बनाम बांग्लादेश टी20 इंटरनेशनल सीरीज 6 अक्टूबर से शुरू होगी।

पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच का स्थान क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच ग्वालियर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच का स्थान क्या है? भारत बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा टी20 मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा।

तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच का स्थान क्या है? तीसरा और अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होगा।

टॉस का लाइव समय क्या होगा? भारत बनाम बांग्लादेश टी20 सीरीज के दौरान लाइव टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा।

लाइव मैच का समय क्या होगा? तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान भारत बनाम बांग्लादेश लाइव मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा।

कौन से टीवी चैनल सीधा प्रसारण करेंगे? स्पोर्ट्स 18 भारत में सीधा प्रसारण करेगा।

लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखेंः जियो सिनेमा हिंदी और अंग्रेजी समेत नौ भाषाओं में लाइव स्ट्रीम करेगा।