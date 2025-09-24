India vs Bangladesh Asia Cup: बांग्लादेश ने टॉस जीता, टीम में 4 बदलाव, देखिए प्लेइंग इलेवन

Highlights India vs Bangladesh Live Score, Asia Cup: बांग्लादेश ने अंतिम एकादश में चार बदलाव किए हैं। India vs Bangladesh Live Score, Asia Cup: जेकर अली इस मुकाबले में टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। India vs Bangladesh Live Score, Asia Cup: यूएई और ओमान के खिलाफ।

India vs Bangladesh Live Score, Asia Cup:बांग्लादेश ने बुधवार को यहां एशिया कप सुपर 4 मैच में टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए जिससे जेकर अली इस मुकाबले में टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। बांग्लादेश ने अंतिम एकादश में चार बदलाव किए हैं। मैदान पर खेले गए सात मैचों पर नज़र डाल रहे हैं। इनमें से पाँच मैच लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते गए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए दो मैच पाकिस्तान ने जीते थे। यूएई और ओमान के खिलाफ। मुझे लगता है कि लक्ष्य का पीछा करना ज़्यादा बेहतर विकल्प रहा है। इसीलिए बांग्लादेश ने इस तरह से खेला है। लेकिन हमारे पास एक ताज़ा पिच है।

🚨 Toss and Playing XI 🚨#TeamIndia have been put in to bat first with an unchanged team 🙌



Updates ▶️ https://t.co/bubtcR19RS#AsiaCup2025 | #Super4pic.twitter.com/0YOdsY0vaX— BCCI (@BCCI) September 24, 2025

India vs Bangladesh Live Score, Asia Cup: टीमें-

बांग्लादेश (प्लेइंग इलेवन): सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान।

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।