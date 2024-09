India vs Bangladesh 2nd Test: रोहित ने मारी बाजी, टॉस जीतकर गेंदबाजी, देखिए कौन टीम से बाहर?, यहां देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test: भारत सीरीज का पहला मैच 280 रन से जीतकर 1-0 से आगे है। India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test: रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test: भारतीय टीम इस मैच में बिना किसी बदलाव के मैदान में उतर रही है।

India vs Bangladesh LIVE Score, 2nd Test: भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। रोहित ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करने जा रहे हैं। पिच थोड़ी नरम लग रही है, इसलिए हमें जल्दी बढ़त बनानी होगी और हम चाहते हैं कि हमारे तीन तेज गेंदबाज इसका फायदा उठाएं। हमने पहले गेम में बल्ले से अच्छी शुरुआत नहीं की। लेकिन हमने स्कोर बनाने का तरीका ढूंढ लिया और गेंदबाजों ने काम किया। मुझे उम्मीद है कि यहां (बांग्लादेश से मुकाबला) कुछ अलग नहीं होगा, हमें चुनौती मिलेगी लेकिन हमारे पास वापसी करने का अनुभव है। टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ।

पिछली बार भारत ने 2015 में बेंगलुरु (बनाम दक्षिण अफ्रीका) में घरेलू टेस्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। विराट कोहली की कप्तानी में पहली बार हुआ था। कानपुर में 24 टेस्टों में किसी टीम द्वारा पहले क्षेत्ररक्षण चुनने का केवल दूसरा उदाहरण है। 2024 में बांग्लादेश से पहले 1964 (बनाम इंग्लैंड) में पहली बार ऐसा हुआ था।

भारत ने दो मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में शुक्रवार को यहां टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। बीती रात बारिश होने के कारण आउटफील्ड गीली हो गई और टॉस में विलंब हुआ। मैदान को सुखाने के लिए ‘सुपर-सॉपर’ की मदद ली गयी।

भारतीय टीम इस मैच में बिना किसी बदलाव के मैदान में उतर रही है, जबकि बांग्लादेश ने दो बदलाव किये हैं। नाहिद राणा और तस्कीन अहमद की जगह एकादश में खालिद अहमद और ताइजुल इस्लाम को मौका मिला है। भारत सीरीज का पहला मैच 280 रन से जीतकर 1-0 से आगे है।