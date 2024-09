India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 4: पाकिस्तान नहीं भारत है?, 4 दिन में ढेर हुए बांग्लादेशी, 280 रन से मात, 2 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे, अश्विन ने शतक के बाद झटके 6 विकेट

Highlights India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 4: भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से दी मात। India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 4: रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके। India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 4: आर. अश्विन ने 6 विकेट निकाले।

India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 4: भारत ने पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश को 280 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टेस्ट मैच में भारत का दबदबा रहा। पाकिस्तान नहीं यह भारत है। 4 दिन में बांग्लादेश को कूट डाला। तीसरे दिन बांग्लादेश ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 158 रन बना लिये थे। चौथे दिन 234 पर टीम ढेर हो गई। आर. अश्विन ने शतक के बाद 6 विकेट झटके और रविंद्र जडेजा को 3 विकेट हासिल हुआ। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने महीनों की निराशा, आशंका और बैचेनी को शतकों के साथ मिटाया।

Victory by 2⃣8⃣0⃣ runs in the 1st Test in Chennai 🙌#TeamIndia take a 1⃣-0⃣ lead in the series 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/jV4wK7BOKA#INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/wVzxMf0TtV — BCCI (@BCCI) September 22, 2024

India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 4: टेस्ट में सर्वाधिक पांच विकेट-

67 एम मुरलीधरन (133 टेस्ट)

37 आर अश्विन (101)*

37 शेन वार्न (145)

36 रिचर्ड हैडली (86)

35 अनिल कुंबले (132)।

India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 4: सबसे अधिक बार एक ही टेस्ट में शतक और 5 विकेट-

5- इयान बॉथम

4- आर अश्विन*

2- जी सोबर्स/मुश्ताक मोहम्मद/जे कैलिस/शाकिब अल हसन/आर जडेजा।

टेस्ट की चौथी पारी में अश्विन ने 7वीं बार 5 विकेट निकाले। शेन वार्न और मुथैया मुरलीधरन के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। रंगना हेराथ ने 12 बार कारनामा किया है। अश्विन एक ही स्थान पर दो बार यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2021 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ 106 रन बनाए और 43 रन देकर 5 विकेट लिए।

गिल और पंत ने दूसरी पारी में शतक बनाए। अश्विन ने एक बार फिर छह विकेट लेकर भारत को 280 रनों के अंतर से मैच जिता दिया। स्पिन ट्विंस ने एक बार फिर भारत के लिए ऐसा किया। अश्विन बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने छठा टेस्ट शतक दर्ज किया और जडेजा के साथ 199 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिससे भारत ने बोर्ड पर 376 रन बनाए।

बांग्लादेश 1.5 सत्र में 149 रन पर आउट हो गया। शाकिब और लिटन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी की। भारत ने फॉलोऑन नहीं किया। पंत और गिल के शतकों के परिणामस्वरूप भारत ने बांग्लादेश को 500 से अधिक का विशाल लक्ष्य दिया। भारतीय टीम ने चेन्नई में कमाल का प्रदर्शन किया।