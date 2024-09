Ind vs Ban: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार, भारत ने मात्र 10.1 ओवर में कूटे 100 रन, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा

Highlights कानपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है मात्र 10.1 ओवर में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज सौ रन पूरे किए भारत की नजर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने पर है

India vs Bangladesh: कानपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। पहले यशस्वी जायसवाल ने मात्र 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए तीसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाने के शार्दुल ठाकुर के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके बाद भारत टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 90 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई।

इतना ही नहीं भारत ने मात्र 10.1 ओवर में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज सौ रन पूरे किए। टीम इंडिया ने 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 12.2 ओवर में शतक बनाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा।

Fastest Team 50, followed by the fastest Team 100 in Test cricket.