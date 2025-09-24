Highlights 5 चौके और 3 छक्के मारे। 25 गेंद में 50 रन पूरे किए। शुभमन 19 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए।

India vs Bangladesh Asia Cup: बांग्लादेश कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने जमकर कुटाई की और पॉवर प्लेयर में भारत ने 6 विकेट पर 72 रन कूटे। दोनों के बीच 77 रन की साझेदारी हुई। शुभमन 19 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए। 2 चौके और 1 छक्के मारे। अभिषेक शर्मा ने 25 गेंद में 50 रन पूरे किए। इस दौरान 5 चौके और 3 छक्के मारे। पाकिस्तान के खिलाफ भी अर्धशतकीय पारी खेली थी। शर्मा ने 37 गेंद में 75 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान 6 चौके और 5 छक्के मारे।

बांग्लादेश ने बुधवार को यहां एशिया कप सुपर 4 मैच में टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए जिससे जेकर अली इस मुकाबले में टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। बांग्लादेश ने अंतिम एकादश में चार बदलाव किए हैं।