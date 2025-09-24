India vs Bangladesh Asia Cup: 22 रन, 36 गेंद, 0 चौके-छक्के?, शिवम दुबे, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने किया बेड़ा गर्क!

Highlights India vs Bangladesh Asia Cup: अभिषेक ने 37 गेंद की पारी में चार चौके और पांच छक्के जड़े। India vs Bangladesh Asia Cup: हार्दिक पंड्या ने 38 रन और शुभमन गिल ने 29 रन का योगदान दिया। India vs Bangladesh Asia Cup: मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब और मोहम्मद सैफुद्दीन ने एक एक विकेट लिए।

India vs Bangladesh Asia Cup: भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। शिवम दुबे, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने किया बेड़ा गर्क कर दिया। इन चारों खिलाड़ी ने 22 गेंद के लिए 36 गेंद खेली और कोई चौका और छक्का नहीं मारा। तीसरे डाउन पर खेलने आए शिवम ने 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सूर्यकुमार यादव लगातार फेल हो रहे हैं। 11 गेंद खेलकर केवल 5 रन बनाए। तिलक वर्मा भी चूके और 7 गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल ने 15 गेंद खेलकर 10 नाबाद रन बनाए।

भारत ने अभिषेक शर्मा (75 रन) के अर्धशतक से बुधवार को यहां एशिया कप सुपर 4 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 20 ओवर में छह विकेट पर 168 रन बनाए। अभिषेक ने 37 गेंद की पारी में चार चौके और पांच छक्के जड़े। उनके अलावा हार्दिक पंड्या ने 38 रन और शुभमन गिल ने 29 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश के लिए रिशाद हुसैन ने दो जबकि मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब और मोहम्मद सैफुद्दीन ने एक एक विकेट लिए।

अपने स्वप्निल दौर से गुजर रहे अभिषेक शतक की ओर बढ़ते दिख रहे थे लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े रिशाद हुसैन के तेज थ्रो से वह रन आउट गए जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वहीं दूसरे छोर पर भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ खराब शॉट खेले जिसमें शुभमन गिल, तिलक वर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव शामिल रहे।

सूर्यकुमार को कार्यवाहक कप्तान और विकेटकीपर जेकर अली ने लेग साइड में शानदार कैच आउट किया। टीम प्रबंधन संजू सैमसन को बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष सात में फिट नहीं कर सका। भारतीय टीम ने जहां पहले 10 ओवरों में 96 रन बनाए तो वहीं अगले 10 ओवर में 72 रन ही बना सके जिसमें अक्षर पटेल (15 गेंद में 10 रन) को सैमसन से ऊपर भेजा गया।

बांग्लादेश के लिए तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब (चार ओवर में 29 रन देकर एक विकेट) और मुस्तफिजुर रहमान (चार ओवर में 33 रन देकर एक विकेट) ने हमेशा की तरह अपनी गति परिवर्तन वाली गेंदों का अच्छा इस्तेमाल किया। लेकिन लेग स्पिनर रिशाद हुसैन (तीन ओवर में 27 रन देकर दो विकेट) को गिल और शिवम दुबे का विकेट लेने का श्रेय दिया जाना चाहिए।

इसमें से दुबे आमतौर पर कलाई के स्पिनरों के अच्छे खिलाड़ी हैं। रिशाद ने पावरप्ले में खराब प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश को मैच में वापसी कराई। भारत ने जब बल्लेबाजी शुरू की तो पावरप्ले के पहले तीन ओवर इतने खास नहीं रहे, लेकिन चौथे ओवर में गिल और अभिषेक ने बाएं हाथ के स्पिनर नासुम अहमद की गेंद पर एक-एक छक्का लगाकर 21 रन बटोरे।

अभिषेक ने बांग्लादेश के सबसे अनुभवी टी20 गेंदबाज मुस्तफिजुर की गेंद पर लांग ऑन पर छक्का जड़ा जो भारतीय डगआउट के पास जाकर उछल गया। इस ओवर की समाप्ति पर पारी के 50 रन पूरे हुए और अभिषेक ने बैकवर्ड प्वाइंट पर तीसरा छक्का लगाया। पावरप्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 72 रन था जिसमें पावरप्ले के अंतिम तीन ओवर में 56 रन बने।

रिशाद ने फिर गिल (19 गेंद में 29 रन) को आउट किया। अभिषेक ने 25 गेंद में टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया और 200 का शानदार स्ट्राइक रेट बनाए रखा। कलाई के स्पिनर के खिलाफ भारत की दुबे (02) को भेजने की रणनीति काम नहीं आई और रिशाद ने लेग ब्रेक से अपना दूसरा विकेट हासिल किया जिसे मुंबई का यह बल्लेबाज टर्न के उलट दिशा में खेलना चाहता था।

अभिषेक के रन आउट होते ही भारत की लय पूरी तरह बिगड़ गई। कप्तान सूर्यकुमार (11 गेंद में पांच रन) मुस्तफिजुर की गेंद पर आउट हुए। अपने दूसरे स्पैल के लिए आए तंजीम हसन ने तिलक को डीप मिडविकेट बाउंड्री पर कैच कराया जिसके बाद हार्दिक पंड्या (29 गेंद में 38 रन) ने अपनी पहली महत्वपूर्ण पारी खेलकर अपनी टीम को 170 के करीब पहुंचाया।