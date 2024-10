India vs Bangladesh 3rd T20I: ग्वालियर और दिल्ली के बाद हैदराबाद?, सूपड़ा साफ करने उतरेगा भारत?, शाम 7 बजे लगेंगे चौके-छक्के, जानें कहां देखें मैच

Highlights India vs Bangladesh 3rd T20I: अजेय रिकॉर्ड को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। India vs Bangladesh 3rd T20I: 2022 के बाद पहली बार राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मैदान पर टी20 प्रारूप में खेलेगा। India vs Bangladesh 3rd T20I: अरुण जेटली स्टेडियम में मेहमान को 86 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया।

India vs Bangladesh 3rd T20I: भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैदराबाद में खेला जाएगा। ग्वालियर और दिल्ली के बाद हैदराबाद की बारी है। तीन मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है। भारत की नजर क्लीन स्वीप पर है। भारत शनिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में अपने अजेय रिकॉर्ड को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। सूर्यकुमार यादव की टीम ने ग्वालियर के न्यू श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में नजमुल हुसैन शांतो की टाइगर्स पर 7 विकेट की शानदार जीत के साथ सीरीज की शुरुआत की थी।

मेजबान टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मेहमान को 86 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। भारत 2022 के बाद पहली बार राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मैदान पर टी20 प्रारूप में खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 187 रनों का पीछा किया था। हैदराबाद में भारत ने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 209 रनों का पीछा किया था। मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा।

India vs Bangladesh 3rd T20I: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, रियान पराग, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा , मयंक यादव, तिलक वर्मा।

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शंटो (कप्तान), तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन एमोन, तौहीद हृदोय, महमूद उल्लाह, लिटन दास, जाकर अली अनिक, मेहदी हसन मिराज, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम , तंजीम हसन साकिब, रकीबुल हसन।

India vs Bangladesh 3rd T20I: क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत, सलामी बल्लेबाजों पर रहेगी निगाह

हैदराबाद, 11 अक्टूबर (भाषा) पहले दो मैच में आसान जीत दर्ज करके श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरगी जिसमें उसके सलामी बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर निगाह टिकी रहेगी।

भारत ने अपने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को विश्राम देकर इस टी20 श्रृंखला में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जिन्होंने मुख्य कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर पूरी तरह से अमल करके जीत का जज्बा दिखाया। बांग्लादेश के खिलाफ ही कुछ दिन पहले कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने जिस तरह से परिणाम हासिल करने के लिए आक्रामक क्रिकेट खेली उससे टीम के नए दृष्टिकोण का पता चलता है।

India vs Bangladesh 3rd T20I: भारत ने दो टेस्ट मैच की सीरीज 2-0 से जीती थी

भारत ने दो टेस्ट मैच की सीरीज 2-0 से जीती थी और अब वह टी20 सीरीज में भी 3-0 से जीत दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन कुछ अच्छे विकल्प तैयार करने पर भी ध्यान दे रहा है। फिर चाहे वह तेज गेंदबाज मयंक यादव होंं या स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, गंभीर उनके प्रदर्शन पर करीबी नजर रखे हुए हैं।

इन खिलाड़ियों ने भी अभी तक अपने मुख्य कोच को निराश नहीं किया है। मयंक आईपीएल 2024 के बाद चोटिल होने के कारण अधिकतर मैचों में नहीं खेल पाए थे लेकिन इस श्रृंखला में उन्होंने 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करके अपने कौशल का अच्छा नमूना पेश किया है। चक्रवर्ती ने ग्वालियर में पहले मैच में तीन विकेट लेकर तीन साल के बाद राष्ट्रीय टीम में सफल वापसी की है।

India vs Bangladesh 3rd T20I: ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के प्रदर्शन पर नजर

टीम प्रबंधन ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के प्रदर्शन पर भी करीबी नजर रखेगा जिन्होंने दिल्ली में दूसरे टी20 मैच में 34 गेंद पर 74 रन की धमाकेदार पारी खेलने के अलावा दो विकेट भी लिए। इन सकारात्मक पहलुओं के बीच संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी का प्रदर्शन टीम के लिए चिंता का विषय होगा।

सैमसन को पारी शुरू करने का मौका दिया गया लेकिन केरल का यह विकेटकीपर बल्लेबाज अभी तक इसका फायदा नहीं उठा पाया है। उन्होंने पहले मैच में 29 और दूसरे मैच में 10 रन बनाए। सैमसन को अगर यहां मौका मिलता है तो उन्हें उसे हर हाल में भुनाना होगा क्योंकि टीम प्रबंधन टीम में शामिल दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी मौका दे सकता है।

India vs Bangladesh 3rd T20I: सलामी बल्लेबाज अभिषेक से भी बड़ी पारी की उम्मीद

टीम प्रबंधन को दूसरे सलामी बल्लेबाज अभिषेक से भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी जो अभी तक पहले दो मैच में 15 और 16 रन ही बना पाए हैं। इसके अलावा भारतीय टीम प्रबंधन लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और ऑलराउंडर हर्षित राणा को भी मौका देने पर विचार कर सकता है।

जहां तक बांग्लादेश का सवाल है जो उसे अभी तक बल्लेबाजों ने काफी निराश किया है। उसे अगर वर्तमान दौरे में अपनी एकमात्र जीत हासिल करनी है तो कप्तान नजमुल हुसैन शंटो और लिटन दास जैसे सीनियर बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।