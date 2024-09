India vs Bangladesh, 2nd Test 2024: क्लीन स्वीप पर नजर?, कानपुर में क्या रोहित करेंगे बदलाव, जानें मैच का समय और कैसा होगा प्लेइंग इलेवन

Highlights India vs Bangladesh, 2nd Test Live Cricket Score 2024: सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। India vs Bangladesh, 2nd Test Live Cricket Score 2024: ऋषभ पंत के वापसी पर शानदार प्रदर्शन किया है। India vs Bangladesh, 2nd Test Live Cricket Score 2024: मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे शुरू होगा।

India vs Bangladesh, 2nd Test Live Cricket Score 2024: कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहा भारत शुक्रवार से यहां शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में बांग्लादेश पर अपना दबदबा कायम रखते हुए दो मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। भारत ने चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन के ऑलराउंड खेल, शुभमन गिल के शतक, रविंद्र जडेजा की अच्छी बल्लेबाजी तथा ऋषभ पंत के वापसी पर किए गए शानदार प्रदर्शन की मदद से बड़ी जीत हासिल की थी।

India vs Bangladesh, 2nd Test Live Cricket Score 2024: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आर अश्विन, आर जड़ेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, यश दयाल।

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शंटो (कप्तान), महमुदुल हसन जॉय, जाकिर हसन, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), शाकिब अल हसन, लिटन कुमार दास, मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, नईम हसन, नाहिद राणा, हसन महमूद, तस्कीन अहमद, सैयद खालिद अहमद, जाकर अली अनिक।

India vs Bangladesh, 2nd Test Live Cricket Score 2024: हसन महमूद और तस्कीन अहमद ने अनुकूल पिच

बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने पहले दिन भारत पर दबाव बना दिया था लेकिन रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने जिस तरह से वापसी की उससे उसका विशेष कर घरेलू मैदानों पर टेस्ट क्रिकेट में दबदबे का पता चलता है। भारत की निगाह अब स्वदेश में लगातार 18वीं श्रृंखला जीतने पर टिकी हैं। पंत ने सीमित ओवरों की क्रिकेट में सफल वापसी के बाद टेस्ट क्रिकेट में भी अपना जलवा दिखाया।

उन्हें खेलते हुए देखकर लगता है कि उन्होंने अपने खेल में नए आयाम जोड़े हैं क्योंकि जरुरत पड़ने पर उन्होंने अपने आक्रामक रवैए पर लगाम भी लगाई। लेकिन पहले टेस्ट मैच में रोहित और विराट का बल्ला खामोश रहा। इस मैच में बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों हसन महमूद और तस्कीन अहमद ने अनुकूल पिच पर अच्छी गेंदबाजी की थी।

India vs Bangladesh, 2nd Test Live Cricket Score 2024: रोहित शर्मा और विराट कोहली बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब

भारत का टेस्ट क्रिकेट में आगे का कार्यक्रम काफी व्यस्त है और ऐसे में रोहित और कोहली यहां बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब होंगे। ग्रीन पार्क के विकेट से स्पिनरों को मदद मिलती रही है। भले ही इसमें शुरू तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिलने की उम्मीद है लेकिन खेल आगे बढ़ाने के साथ इसकी प्रकृति में बदलाव होने की संभावना है।

ऐसे में भारत तीन तेज गेंदबाजों के बजाय तीन स्पिनरों को अंतिम एकादश में शामिल कर सकता है। ऐसी स्थिति में आकाशदीप की जगह कुलदीप यादव को मिल सकती है जिनका यह घरेलू मैदान है। भारत अगर बल्लेबाजी को अधिक मजबूत करना चाहेगा तो फिर अक्षर पटेल को कुलदीप पर प्राथमिकता मिल सकती है।

India vs Bangladesh, 2nd Test Live Cricket Score 2024: अश्विन की फिरकी का कोई जवाब नहीं

ग्रीन पार्क में इससे पहले 2021 में जो अंतिम टेस्ट मैच खेला गया था उसमें भारत तीन स्पिनर अश्विन, जडेजा और अक्षर के साथ उतरा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया यह मैच ड्रॉ रहा था। जहां तक बांग्लादेश की बात है तो पहले टेस्ट मैच में उसके बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे जिसे देखते हुए वह अपनी टीम में बदलाव कर सकता है।

उसके बल्लेबाज पहली पारी में भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने नहीं चल पाए थे जबकि दूसरी पारी में अश्विन की फिरकी का उनके पास कोई जवाब नहीं था। शाकिब अल हसन की उपलब्धता पर टीम प्रबंधन ने विरोधाभासी बयान दिए हैं। जहां बांग्लादेश के एक चयनकर्ता ने कहा था कि चेन्नई में बल्लेबाजी करते समय लगी उंगली की चोट के कारण उनका चयन संदिग्ध है, वहीं मुख्य कोच चंडिका हथुरुसिंघे ने कहा कि यह स्टार ऑलराउंडर खेलने के लिए उपलब्ध है। बांग्लादेश तेज गेंदबाज नाहिद राणा की जगह बाएं हाथ के स्पिनर ताईजुल इस्लाम को अंतिम एकादश में शामिल कर सकता है।

India vs Bangladesh, 2nd Test Live Cricket Score 2024: 300 विकेट और 3000 रन का अनोखा डबल

उसके पास ऑफ़ स्पिनर नईम हसन के रूप में एक अन्य विकल्प है। भारतीय ऑलराउंडर जडेजा इस मैच में 300 विकेट और 3000 रन का अनोखा डबल बनाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। उन्होंने अभी तक 73 टेस्ट मैच में 299 विकेट और 3122 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के इयान बॉथम ने 72 टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी।

जडेजा के पास उनके बाद सबसे कम मैच में इस मुकाम पर पहुंचने का मौका है। यहां पिछले कुछ दिनों से काफी उमस है और खिलाड़ियों को इस चुनौती से भी पार पाना होगा। यही नहीं मैच के पहले और तीसरे दिन बारिश आने की संभावना भी है। भारत अभी तक बांग्लादेश से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है और मेहमान टीम को अपनी पहली जीत हासिल करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे।