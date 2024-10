India vs Bangladesh 2nd T20I LIVE score: दिल्ली में रनों की बारिश?, 15 छक्का और 17 चौके, नीतिश और रिंकू ने खोले हाथ

Highlights India vs Bangladesh 2nd T20I LIVE score: तस्कीन अहमद ने चार ओवर में सिर्फ 16 रन देकर दो सफलता हासिल की। India vs Bangladesh 2nd T20I LIVE score: रिशाद हुसैन ने 55 रन देकर तीन विकेट लिये। India vs Bangladesh 2nd T20I LIVE score: दिल्ली की गर्मी में रिंकू और रेड्डी ने कमाल कर दिया और रनों की बारिश कर दी।

India vs Bangladesh 2nd T20I LIVE score: भारत ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में बुधवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर नौ विकेट पर 221 रन बनाये। भारत के लिए नीतिश कुमार रेड्डी ने 34 गेंद में 74 रन जबकि रिंकू सिंह ने 29 गेंद में 53 रन का योगदान दिया। तस्कीन अहमद ने अपने चार ओवर में सिर्फ 16 रन देकर दो सफलता हासिल की। रिशाद हुसैन ने 55 रन देकर तीन विकेट लिये। दिल्ली की गर्मी में रिंकू और रेड्डी ने कमाल कर दिया और रनों की बारिश कर दी।

Maiden T20I Half-Century for Nitish Kumar Reddy 🔥🔥



Watch him hit two consecutive sixes off Rishad Hossain's bowling!



Maiden T20I Half-Century for Nitish Kumar Reddy 🔥🔥

Watch him hit two consecutive sixes off Rishad Hossain's bowling!

Rinku Singh departs after a solid knock of 53 off just 29 deliveries.



Watch his half-century moment here 👇👇



Rinku Singh departs after a solid knock of 53 off just 29 deliveries.

Watch his half-century moment here 👇👇

Innings Break!



Half-centuries from Nitish Kumar Reddy(74) and Rinku Singh(53) and quick-fire knocks by Hardik Pandya and Riyan Parag, propel #TeamIndia to a total of 221/9.



Scorecard - https://t.co/Otw9CpO67y… #INDvBAN@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/JTDcEsaHqg— BCCI (@BCCI) October 9, 2024

India vs Bangladesh 2nd T20I LIVE score: बांग्लादेश के विरुद्ध एक T20I में सर्वाधिक छक्के

15ः भारत, दिल्ली, 2024

14ः वेस्टइंडीज, मीरपुर, 2012

13ः इंडिया, नॉर्थ साउंड, 2024।