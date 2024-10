India vs Bangladesh 2nd T20I: सीरीज पर 2-0 से कब्जा, बांग्लादेश की हेकड़ी निकाली?, बॉलर ने तोड़े शंटो टीम गुरूर, देखें वीडियो

Highlights India vs Bangladesh 2nd T20I LIVE score: रिंकू सिंह ने 29 गेंद में 53 रन बनाया। India vs Bangladesh 2nd T20I LIVE score: नीतिश कुमार रेड्डी ने 34 गेंद में 74 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। India vs Bangladesh 2nd T20I LIVE score: तीसरा और अंतिम मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा।

India vs Bangladesh 2nd T20I LIVE score: भारत ने तीन मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। ग्वालियर के बाद दिल्ली में टीम इंडिया ने बांग्लादेश की हेकड़ी निकाल दी। नीतिश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी और अरुण जेटली स्टेडियम में चौके और छक्के की बारिश कर दी। भारत ने दूसरा मैच 86 रन से जीता। तीसरा और अंतिम मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। नीतिश कुमार रेड्डी ने 34 गेंद में 74 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। रिंकू सिंह कहां पीछे रहने वाले थे। 29 गेंद में 53 रन बनाकर आईपीएल से पहले हाथ खोल लिए।

चौथे विकेट के लिए 49 गेंद में 108 रन की साझेदारी की। भारत ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में बांग्लादेश के खिलाफ नौ विकेट पर 221 रन का स्कोर खड़ा किया। अपना दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय खेल रहे रेड्डी ने अपनी पारी में चार चौके और सात शानदार छक्के जड़े तो वहीं रिंकू ने पांच चौके और तीन छक्के लगाये।

First with the bat and now with the ball 😎



Maiden international wicket for Nitish Kumar Reddy ⚡️⚡️



Live - https://t.co/Otw9CpO67y#TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/IKlkUUWdqK — BCCI (@BCCI) October 9, 2024

At the end of the powerplay, Bangladesh are 43/3.



Arshdeep Singh, Washington Sundar and Varun Chakaravarthy pick a wicket apiece.



Live - https://t.co/Otw9CpO67y… #INDvBAN@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/5B5bD8cl7S— BCCI (@BCCI) October 9, 2024

हार्दिक पंड्या ने 19 गेंद में दो चौके और दो छक्के की मदद से 32 जबकि रियान पराग ने दो छक्के की मदद से छह गेंद में 15 रन बनाये। बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 16 रन देकर दो विकेट लिये। तंजिम हसन और मुस्तफिजुर रहमान को भी दो-दो सफलता मिली लेकिन दोनों काफी महंगे रहे। रिशाद हुसैन ने 55 रन देकर तीन विकेट चटकाये।

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर संजू सैमसन (सात गेंद में 10 रन) ने मेहदी हसन मिराज के खिलाफ लगातार गेंदों पर चौके जड़े तो वहीं अभिषेक शर्मा (11 गेंद में 15 रन) ने पहले ओवर को अंत चौके से किया। सैमसन अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाये और तस्कीन की गेंद पर नजमुल हसन शंटो को कैच थमा बैठे।