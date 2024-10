Highlights IND vs BAN 1st T20 Live Score: भारत बनाम बांग्लादेश पहला टी20 मैच लाइव स्कोर India vs Bangladesh Live Match: इंडिया बांग्लादेश मैच लाइव स्कोरकार्ड ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में भारत-बांग्लादेश मैच

India vs Bangladesh 1st T20 Live: भारत और बांग्लादेश के बीच आज पहला टी20 मैच ग्वालियर के श्री माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे और बांग्लादेश की कप्तानी नजमुल हुसैन शांतो। भारत और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। भारत बनाम बांग्लादेश टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा एप्प पर की जाएगी और मैच का लाइव टेलीकास्ट आप स्पोर्ट्स 18 चैनल पर देख सकते हैं।

When you hear 𝗚𝗼𝗱'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝗻 in cricket, you know it's about Rinku Singh 😎



He's got a new tattoo about it and there's more to that special story! 🎨



#TeamIndia | #INDvBAN | @rinkusingh235 | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/GQYbkJzBpN — BCCI (@BCCI) October 5, 2024

The Captain gets candid in Gwalior 😃



Suryakumar Yadav reacts to #TeamIndia batters in the nets, with a unique description for each 😎 #INDvBAN | @surya_14kumar | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/syjQsfyZcF — BCCI (@BCCI) October 6, 2024

LIVE

Get Latest Updates

06 Oct, 24 : 07:51 PM IND vs BAN 1st T20 Live Score: Varun Chakravarthy strikes in his second over!



Towhid Hridoy departs as Hardik Pandya takes the catch 👌👌



Live - https://t.co/Q8cyP5jXLe#TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/ZcJcWoYIBw — BCCI (@BCCI) October 6, 2024

06 Oct, 24 : 07:50 PM IND vs BAN 1st T20 Live Score: जाकेर अली आउट, बांग्लादेश का स्कोर 57/5 1ST T20I. WICKET! 9.2: Jaker Ali 8(6) b Varun Chakaravarthy, Bangladesh 57/5 https://t.co/NGydh3Sqlr#INDvBAN@IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) October 6, 2024

06 Oct, 24 : 07:48 PM IND vs BAN 1st T20 Live Score: नजमुल शान्तो और जाकेर अली क्रीज पर, बांग्लादेश का स्कोर 57/4 The first of many more! ⚡️



📽️ WATCH Mayank Yadav's maiden international wicket 😎



Live - https://t.co/Q8cyP5jXLe#TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/Q0XvZGBQrq — BCCI (@BCCI) October 6, 2024

06 Oct, 24 : 07:39 PM IND vs BAN 1st T20 Live Score: महमुदउल्लाह आउट, बांग्लादेश का स्कोर 43/4 1ST T20I. WICKET! 7.2: Mahmudullah 1(2) ct Washington Sundar b Mayank Yadav, Bangladesh 43/4 https://t.co/NGydh3Sqlr#INDvBAN@IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) October 6, 2024

06 Oct, 24 : 07:35 PM IND vs BAN 1st T20 Live Score: मो. तौहीद आउट, बांग्लादेश का स्कोर 40/3 1ST T20I. WICKET! 6.4: Towhid Hridoy 12(18) ct Hardik Pandya b Varun Chakaravarthy, Bangladesh 40/3 https://t.co/NGydh3Sqlr#INDvBAN@IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) October 6, 2024

06 Oct, 24 : 07:27 PM IND vs BAN 1st T20 Live Score: नजमुल शान्तो के चौके-छक्के, बांग्लादेश का स्कोर 33/2 1ST T20I. 4.6: Varun Chakaravarthy to Najmul Hossain Shanto 6 runs, Bangladesh 39/2 https://t.co/NGydh3Sqlr#INDvBAN@IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) October 6, 2024

06 Oct, 24 : 07:14 PM IND vs BAN 1st T20 Live Score: परवेज हुसैन आउट, बांग्लादेश का स्कोर 14/2 1ST T20I. 1.2: Hardik Pandya to Parvez Hossain Emon 6 runs, Bangladesh 13/1 https://t.co/NGydh3Sqlr#INDvBAN@IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) October 6, 2024

06 Oct, 24 : 07:06 PM IND vs BAN 1st T20 Live Score: लिटन दास आउट, रिंकू ने लपका कैच, बांग्लादेश का स्कोर 5/1 1ST T20I. WICKET! 0.5: Litton Das 4(2) ct Rinku Singh b Arshdeep Singh, Bangladesh 5/1 https://t.co/NGydh3Sqlr#INDvBAN@IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) October 6, 2024

06 Oct, 24 : 06:39 PM IND vs BAN 1st T20 Live Score: Say Hello to #TeamIndia's Debutants here in Gwalior 😃👋



Congratulations to Mayank Yadav and Nitish Kumar Reddy! 🧢



Live - https://t.co/Q8cyP5jpVG#INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/yQo3DtXZUL — BCCI (@BCCI) October 6, 2024