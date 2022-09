India vs Australia T20 2022: कोहली और सूर्या की 'विराट' पारी, टीम इंडिया ने सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा, देखें वीडियो

Highlights भारत ने नागपुर में जीत दर्ज कर सीरीज बराबर कर लिया था। पहला टी20 मोहाली में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया ने पलटवार किया। सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया।

India vs Australia T20 2022: आखिरकार जीत के साथ अंत हुआ। सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया ने पलटवार किया। भारतीय टीम ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया। पहला टी20 मोहाली में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था।

भारत ने नागपुर में जीत दर्ज कर सीरीज बराबर कर लिया था। टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंद में 69 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एक अर्धशतकीय पारी खेली। यादव और हार्दिक पांड्या के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की। कोहली ने 48 गेंद में 63 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के हैं।

What a win!



India seal the series with a memorable win in Hyderabad

सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से भारत ने रविवार को यहां तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आस्ट्रेलिया को छह विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। आस्ट्रेलिया के 187 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सूर्यकुमार (36 गेंद में 69 रन, पांच छक्के, पांच चौके) और कोहली (48 गेंद में 63 रन, चार छक्के, तीन चौके) के बीच तीसरे विकेट की 104 रन की साझेदारी की मदद से एक गेंद शेष रहते चार विकेट पर 187 रन बनाकर जीत दर्ज की।

हार्दिक पंड्या ने भी नाबाद 25 रन की पारी खेली। आस्ट्रेलिया ने इससे पहले टिम डेविड (27 गेंद 54 रन, चार छक्के, दो चौके) और कैमरन ग्रीन (21 गेंद में 52 रन, सात चौके, तीन छक्के) के तूफानी अर्धशतकों से सात विकेट पर 186 रन बनाए। डेविड ने डेनियल सैम्स (20 गेंद में नाबाद 28, दो छक्के, एक चौका) के साथ सातवें विकेट के लिए 68 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत ने पहले ओवर में ही लोकेश राहुल (01) का विकेट गंवा जिनका सैम्स की गेंद पर विकेटकीपर मैथ्यू वेड ने अच्छा कैच लपका। कप्तान रोहित शर्मा (17) ने जोश हेजलवुड पर पारी का पहला छक्का जड़ा। उन्होंने विरोधी टीम के कप्तान पैट कमिंस का स्वागत चौके के साथ किया लेकिन इसी ओवर में छक्का जड़ने की कोशिश में सैम्स को कैच दे बैठे।

कोहली और सूर्यकुमार ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया। सूर्यकुमार ने कमिंस पर चौके से खाता खोला जबकि कोहली ने हेजलवुड की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा। भारत ने पावर प्ले में दो विकेट पर 50 रन बनाए। सूर्यकुमार ने ग्लेन मैक्सवेल पर लगातार दो चौके मारे जबकि सैम्स पर छक्का भी जड़ा।

कोहली ने भी एडम जंपा पर छक्का मारा। सूर्यकुमार ने कमिंस पर छक्के के साथ 11वें ओवर में भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। उन्होंने जंपा पर लगातार दो छक्कों के साथ 29 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। सूर्यकुमार ने हेजलवुड पर चौका और छक्का मारा लेकिन इसी ओवर में बाउंड्री पर फिंच को कैच दे बैठे।

A match-winning 6️⃣9️⃣-run knock from Surya Kumar Yadav and he is our top performer from the second innings in the third T20I.



A look at his batting summary

भारत को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 44 रन की दरकार थी। कोहली ने ग्रीन की गेंद पर एक रन के साथ 37 गेंद में अर्धशतक पूरा किया लेकिन इस ओवर में सिर्फ पांच रन बने। सैम्स के अगले ओवर में भी सात ही रन बने। हार्दिक पंड्या ने कमिंस पर चौके के साथ दबाव को कुछ कम किया।

भारत को अंतिम दो ओवर में 21 रन की जरूरत थी। हार्दिक ने 19वें ओवर में हेजलवुड की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा। इस ओवर में 10 रन बने। कोहली ने अंतिम ओवर में सैम्स की पहली गेंद छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद पर फिंच को कैच दे बैठे। पंड्या ने हालांकि पांचवीं गेंद पर चौके के साथ भारत को लक्ष्य तक पहुंचा दिया।

इससे पहले आस्ट्रेलिया ने शुरुआती चार और अंतिम पांच ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। टीम ने पहले चार ओवर में 56 तो अंतिम पांच ओवर में 63 रन जोड़े। भारत की ओर से स्पिनरों ने प्रभावित किया। अक्षर पटेल (33 रन पर तीन विकेट) सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्हें युजवेंद्र चहल (22 रन पर एक विकेट) का अच्छा साथ मिला।

जसप्रीत बुमराह (चार ओवर में बिना विकेट के 50 रन) और भुवनेश्वर कुमार (तीन ओवर में 39 रन पर एक विकेट) काफी महंगे साबित हुए। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद ग्रीन ने आस्ट्रेलिया को तूफानी शुरुआत दिलाई। उन्होंने कप्तान आरोन फिंच (07) के साथ पहले विकेट के लिए सिर्फ 3.3 ओवर में 44 रन जोड़े।

ग्रीन ने भुवनेश्वर के पहले ही ओवर में लगतार गेंदों पर छक्के और चौके के साथ अपने तेवर दिखाए और फिर अगले ओवर में अक्षर पर भी दो चौके मारे। ग्रीन ने भुवनेश्वर के अगले ओवर में दो छक्कों और एक चौके से 17 रन बटोरे। अक्षर ने फिंच को हार्दिक पंड्या के हाथों कैच कराके भारत को पहली सफलता दिलाई लेकिन ग्रीन ने अगली तीन गेंद पर तीन चौके मारे और चौथे ओवर में ही टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। ग्रीन ने भुवनेश्वर की गेंद पर एक रन के साथ सिर्फ 19 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।

SKY dazzled & how!



Here's how he brought up his 50 before being eventually dismissed for 69.



Don’t miss the LIVE coverage of the #INDvAUS match on @StarSportsIndia@surya_14kumarpic.twitter.com/UVjsjSmKdC — BCCI (@BCCI) September 25, 2022

वह हालांकि इसी ओवर में राहुल को कैच दे बैठे। आस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में दो विकेट पर 66 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल (06) अक्षर के सटीक निशाने का शिकार होकर पवेलियन लौटे जबकि युजवेंद्र चहल ने स्टीव स्मिथ (09) को विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के हाथों स्टंप कराके आस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 84 रन किया।

जोश इंग्लिस (24) और डेविड ने इसके बाद 12वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया। डेविड ने हर्षल पटेल का स्वागत लांग आफ पर छक्के के साथ किया। अक्षर ने अगले ओवर में इंग्लिस को बैकवर्ड प्वाइंट पर रोहित के हाथों कैच कराके आस्ट्रेलिया को पांचवां झटका दिया और फिर इसी ओवर में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मैथ्यू वेड (01) को अपनी ही गेंद पर लपका।

डेविड ने 18वें ओवर में भुवनेश्वर पर लगातार दो छक्कों और एक चौके से 21 रन बनाए। बुमराह के अगले ओवर में सैम्स ने एक छक्के और एक चौके से 18 रन जोड़े। हर्षल के अंतिम ओवर की पहली गेंद पर छक्के के साथ डेविड ने 25 गेंद में आस्ट्रेलिया के लिए पहला अर्धशतक पूरा किया लेकिन एक गेंद बाद रोहित को कैच दे बैठे।