India vs Australia T20 2022: कप्तान रोहित शर्मा ने जीता टॉस, भारत ने इस खिलाड़ी को किया बाहर, ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम एकादश में किया बदलाव, देखें 

Highlights भारत ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीता था। तीन मैच की सीरीज अभी 1-1 से बराबर चल रही है। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे और तीन टी20 खेलना है।

India vs Australia T20 2022: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीता था।

Team News



1️⃣ change for #TeamIndia as @BhuviOfficial is named in the team.



Deepak Hooda wasn't available for selection for the third #INDvAUS T20I owing to a back injury.



Follow the match ▶️ https://t.co/xVrzo737YV



A look at our Playing XI

भारत ने एक बदलाव करते हुए ऋषभ पंत की जगह भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया। आस्ट्रेलिया ने भी अंतिम एकादश में सीन एबट की जगह जोश इंग्लिस को मौका दिया तीन मैच की श्रृंखला अभी 1-1 से बराबर चल रही है। इसके बाद भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे और तीन टी20 खेलना है।

India have won the toss and will field first in the third and final T20I



Who is winning the decider? #INDvAUS

टीमें:

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): आरोन फिंच, कैमरन ग्रीन, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, जोश इंगलिस, मैथ्यू वेड, डेनियल सैम्स, पैट कमिंस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

भारत (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल।