India vs Australia T20 2022: पहले पकड़ी थी गर्दन अब लगा लिया गले, कार्तिक ने कहा-मैच में चलता है, देखें वीडियो

Highlights रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। पिच पर नई गेंद के गेंदबाजों पर इस तरह के शॉट खेलना आसान नहीं था। आखिर वह भारत ही नहीं दुनिया का इतना बेहतरीन खिलाड़ी क्यों है।

India vs Australia T20 2022: भारतीय क्रिकेट टीम में ‘फिनिशर’ की भूमिका निभा रहे दिनेश कार्तिक ने कहा कि वह बहुत अधिक अभ्यास नहीं करते लेकिन कुछ विशेष चीजों पर ध्यान देते हैं जिससे उन्हें बेहद दबाव की परिस्थितियों में भी बड़े शॉट खेलने में मदद मिलती है।

2 गेंद में छक्के और चौके लगाने वाले कार्तिक को कप्तान रोहित शर्मा ने गले लगा लिया। हाल ही में रोहित ने कार्तिक की गर्दन पकड़ ली थी और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हुआ था। ऐसी ही परिस्थिति शुक्रवार की रात को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे ठी20 मैच के दौरान बनी थी जब भारत को अंतिम छह गेंदों पर नौ रन की दरकार थी।

Your father when he catches you smoking at the local tapri pic.twitter.com/A8x1q0eWeY — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) September 20, 2022

कार्तिक ने ओवर की पहली दो गेंदों पर छक्का और फिर चौका जड़कर भारत को जीत दिलाई। कार्तिक से जब उनकी तैयारियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नेट अभ्यास में इस तरह की परिस्थितियां तैयार करने से उन्हें मदद मिलती है। उन्होंने कहा,‘‘ मैं लंबे समय से इसका अभ्यास कर रहा हूं। मैंने आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) के लिए ऐसा किया और अब भारत के लिए कर रहा हूं।

मुझे खुशी है मैंने यहां ऐसा किया। यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा है।’’ कार्तिक ने कहा,‘‘मैं इस तरह की परिस्थितियां तैयार करके अभ्यास करता हूं तथा राहुल (द्रविड़) और विक्रम (राठौड़) भाई भी इसमें मेरी मदद करते हैं।’’ भारत की छह विकेट से जीत के बाद कार्तिक ने कहा,‘‘ मैं बहुत अधिक अभ्यास नहीं करता लेकिन जहां तक संभव हो कुछ खास चीजों पर ध्यान देता हूं।’’ मोहाली में पहले मैच में कार्तिक को अक्षर पटेल के बाद बल्लेबाजी के लिए भेजा गया लेकिन दूसरे मैच में उन्हें बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर से पहले उतारा गया।

कार्तिक ने कहा,‘‘ यह ऐसा है जिसको हम आजमा रहे हैं। कुछ अवसरों पर कुछ ओवर बचे होते हैं जिनमें अक्षर पटेल स्पिनरों पर हावी होकर खेल सकता है। इसके पीछे तर्क यही है उस चरण में बाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग स्पिनर का अच्छा मुकाबला होगा, इसलिए कुछ अवसरों पर हम यह विकल्प आजमाते हैं।’’

इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कप्तान रोहित शर्मा की जमकर प्रशंसा की जिन्होंने 20 गेंदों पर नाबाद 46 रन बनाए। आउटफील्ड गीली होने के कारण यह मैच आठ आठ ओवर का कर दिया गया था। कार्तिक ने कहा,‘‘ रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। इस पिच पर नई गेंद के गेंदबाजों पर इस तरह के शॉट खेलना आसान नहीं था।

.@DineshKarthik has a special message for the fans in Nagpur following #TeamaIndia's win in the 2⃣nd #INDvAUS T20I. ☺️ 👏 pic.twitter.com/NFzmubLQwa — BCCI (@BCCI) September 23, 2022

इससे पता चलता है कि आखिर वह भारत ही नहीं दुनिया का इतना बेहतरीन खिलाड़ी क्यों है।’’ उन्होंने हार्दिक पंड्या की भी प्रशंसा की जिन्होंने हाल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कार्तिक ने कहा,‘‘ उनके (हार्दिक) जैसे बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। भारत भाग्यशाली है कि उसके पास हार्दिक जैसा खिलाड़ी है।’’