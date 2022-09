India vs Australia T20 2022: विराट कोहली से आगे निकले रोहित शर्मा, धोनी से 9 मैच पीछे, जानें मैन ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights एमएस धोनी ने कप्तानी में 42 मैच जीते हैं। रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर आ गए हैं और 33 मैच में जीत दर्ज की है। विराट कोहली कप्तानी में 32 मैच जीते हैं।

India vs Australia T20 2022: सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से भारत ने तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आस्ट्रेलिया को छह विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। यादव और कोहली ने तीसरे मैच में धमाका कर दिया।

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सबसे आगे हैं। धोनी ने कप्तानी में 42 मैच जीते हैं। रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर आ गए हैं और 33 मैच में जीत दर्ज की है। कोहली कप्तानी में 32 मैच जीते हैं। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। अक्षर पटेल की सीरीज का पुरस्कार मिला।

A match-winning 6️⃣9️⃣-run knock from @surya_14kumar and he is our top performer from the second innings in the third #INDvAUS T20I. 👏👏 #TeamIndia



