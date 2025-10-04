India vs Australia Squad Announcement: ऑस्ट्रेलिया टूर से ये खिलाड़ी हो सकते है दूर, विराट-रोहित पर टिकी निगाहें; ऐसा हो सकता है स्क्वाड

India vs Australia Squad Announcement: अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति शनिवार (4 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय टीमों का चयन करेगी। सभी की निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होंगी, जो वनडे में वापसी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मार्च के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। शुभमन गिल को सीरीज के एक चरण के लिए आराम दिया जा सकता है। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत अपनी-अपनी चोटों के कारण पूरा दौरा मिस करने वाले हैं। इस बीच, संजू सैमसन एक साल से अधिक समय के बाद वनडे में वापसी कर सकते हैं।

चयनकर्ता सीरीज के वनडे चरण के लिए शुभमन गिल को आराम दे सकते हैं। अगर शुभमन को आराम दिया जाता है तो श्रेयस अय्यर रोहित शर्मा की सहायता के लिए एक मजबूत दावेदार होंगे। अय्यर स्टैंड-इन के आधार पर व्हाइट-बॉल क्रिकेट में नेतृत्व समूह का हिस्सा रहे हैं।

यह देखना दिलचस्प होगा कि श्रेयस अय्यर नेतृत्व समूह का हिस्सा होंगे या नहीं। वह वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। शुभमन गिल को 2024 में भारत का व्हाइट-बॉल उप-कप्तान नियुक्त किया गया था। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा और एशिया कप में सूर्यकुमार यादव की सहायता की।

श्रेयस अय्यर 2023 एकदिवसीय विश्व कप में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और उन्होंने 11 मैचों में 530 रन बनाए। उनका औसत 66.25 था। वह 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 5 मैचों में 243 रन बनाए। वह और विराट कोहली (218) दो भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने टूर्नामेंट में 200 से अधिक रन बनाए। भारत ए के कप्तान 2019 से वनडे में नियमित रहे हैं। उन्होंने 2023 वनडे विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी क्रिकेट सीरीज़ अक्टूबर-नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। यह दौरा 3 वनडे (ODI) और 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय (T20I) मैचों की श्रृंखला होगी।

1- वनडे सीरीज़ (3 मैच)

मैच तारीख स्थान समय (IST)

पहला वनडे रविवार, 19 अक्टूबर 2025 पर्थ स्टेडियम, पर्थ सुबह 9:00 बजे

दूसरा वनडे गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 एडिलेड ओवल, एडिलेड सुबह 9:00 बजे

तीसरा वनडे शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG), सिडनी सुबह 9:00 बजे



2. टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़ (5 मैच)

मैच तारीख स्थान समय (IST)

पहला टी20I बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 मनुका ओवल, कैनबरा दोपहर 1:45 बजे

दूसरा टी20I शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG), मेलबर्न दोपहर 1:45 बजे

तीसरा टी20I रविवार, 2 नवंबर 2025 बेलेरिव ओवल, होबार्ट दोपहर 1:45 बजे

चौथा टी20I गुरुवार, 6 नवंबर 2025 करारा ओवल, गोल्ड कोस्ट दोपहर 1:45 बजे*

पांचवां टी20I शनिवार, 8 नवंबर 2025 द गाबा, ब्रिस्बेन दोपहर 1:45 बजे*

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 6 नवंबर और 8 नवंबर के टी20 मैचों का समय भारतीय समयानुसार रात 12:15 बजे (अगले दिन) भी बताया गया है, इसलिए अंतिम समय की पुष्टि आधिकारिक प्रसारणकर्ता से करें।

प्रसारण

टीवी पर: भारत में इस सीरीज़ का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होने की संभावना है।

लाइव स्ट्रीमिंग: लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) पर उपलब्ध हो सकती है।