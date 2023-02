India vs Australia Nagpur Test: 89 मैच और 450 विकेट, अश्विन ने टेस्ट में रचा इतिहास, ये खिलाड़ी सबसे आगे

Highlights पहले क्रिकेट टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सूर्यकुमार यादव और विकेटकीपर केएस भरत को टेस्ट पदार्पण का मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पिनर टॉड मर्फी अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं।

India vs Australia Nagpur Test: बोर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट में भारतीय बॉलर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी और रविचंद्रन अश्विन ने कमाल कर दिया। 89 मैच में 450 विकेट पूरे किए। रविचंद्रन ने ऑस्ट्रेलिया विकेटकीपर एलेक्स कैरी को 36 रन पर बोल्ड किया।

Congratulations to @ashwinravi99 as he becomes only the second #TeamIndia cricketer after Anil Kumble to scalp 4⃣5⃣0⃣ or more Test wickets



