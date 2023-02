India vs Australia Nagpur Test Day: डेब्यू में छा गए 22 साल के मर्फी, 5 खिलाड़ियों को स्पिन जाल में फंसाया, देखें लिस्ट

Highlights केएल राहुल, सी पुजारा, आर अश्विन, एस भरत और विराट कोहली को जाल में फंसाया। टी20 अंतरराष्ट्रीय में नियमित रूप से टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। एश्टन एगर और लेग स्पिनर मिशेल स्वेपसन पर उन्हें तरजीह दिया जाना थोड़ा हैरानी भरा रहा।

India vs Australia Nagpur Test Day: भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में पदार्पण करने वाले स्पिनर टॉड मर्फी छा गए। टॉड मर्फी ने 5 खिलाड़ियों को शिकार किया। नागपुर पिच पर 22 साल के इस स्पिनर की गेंदबाजी उपयोगी साबित हुई। मर्फी ने केएल राहुल, सी पुजारा, आर अश्विन, एस भरत और विराट कोहली को जाल में फंसाया।

मर्फी को गुरुवार को नागपुर में साथी स्पिनर नाथन लियोन ने बैगी ग्रीन सौंपी। वह किसी भी प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे हैं। हालांकि एश्टन एगर और लेग स्पिनर मिशेल स्वेपसन पर उन्हें तरजीह दिया जाना थोड़ा हैरानी भरा रहा। एगर ने पांच टेस्ट खेले हैं लेकिन टी20 अंतरराष्ट्रीय में नियमित रूप से टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कप्तान रोहित शर्मा के शानदार नौवें टेस्ट शतक की मदद से भारत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन 7 विकेट पर 257 रन बना लिये। धीमी पिच पर जहां दूसरे भारतीय बल्लेबाजों के लिये रन बनाना मुश्किल हो रहा था, वहीं रोहित ने बेहद संयम के साथ खेलते हुए अब तक 118 रन बना लिये हैं। उनका यह शतक उतना ही शानदार था जितना चेन्नई में 2021 में खेली गई 161 रन की पारी थी।

What a start for Australia in the second session!



Todd Murphy has his fourth, as Virat Kohli departs 💥#WTC23 | #INDvAUS | 📝: https://t.co/rzMJy0hUFmpic.twitter.com/sn16GQE7LK