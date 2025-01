India vs Australia 5th Test Day 1: पहले दिन 11 विकेट, 75.2 ओवर और 194 रन,  बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया 2-1 से पीछे

Highlights India vs Australia Live Score, 5th Test Day 1: खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच से खुद को बाहर रखा। India vs Australia Live Score, 5th Test Day 1: भारतीय टीम 72.2 ओवर में 10 विकेट पर 185 रन बना सकी। India vs Australia Live Score, 5th Test Day 1: ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 ओवर में 1 विकेट पर 9 रन बना लिया है।

India vs Australia Live Score, 5th Test Day 1: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और आखिरी टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को भारत की पहली पारी 185 रन पर सिमट गई। पहले दिन का खेल समाप्त हो गया है और कुल 11 विकेट गिरे। पहले दिन भारतीय टीम 72.2 ओवर में 10 विकेट पर 185 रन बना सकी। वहीं जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 ओवर में 1 विकेट पर 9 रन बना लिया है। भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 22 रन बनाने के बाद 1 विकेट अपने नाम किया। खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच से खुद को बाहर रखा।

5TH Test. WICKET! 2.6: Usman Khawaja 2(10) ct K L Rahul b Jasprit Bumrah, Australia 9/1 https://t.co/cDVkwfEkKm#AUSvIND — BCCI (@BCCI) January 3, 2025

Jasprit Bumrah removes Usman Khawaja to hand India a breakthrough on the final ball of the day 👊#WTC25 | 📝 #AUSvIND: https://t.co/KKLsgkcy4jpic.twitter.com/DIYWhpPOIp— ICC (@ICC) January 3, 2025

India vs Australia Live Score, 5th Test Day 1: सीरीज में ख्वाजा बनाम बुमराह-

08ः पारी

112ः गेंद

33ः रन

06ः आउट

5.50ः औसत

भारतीय गेंदबाज और कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 6 बार उस्मान ख्वाजा को आउट किया। एक सीरीज में विपक्षी बल्लेबाज को इतनी बार आउट करने का केवल एक अन्य उदाहरण है। 2016 में भारत में रवींद्र जड़ेजा ने एलिस्टेयर कुक को छह बार आउट किया था।

India vs Australia Live Score, 5th Test Day 1: भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पांचवें और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन स्कोर-

भारत पहली पारी:

यशस्वी जायसवाल का वेबस्टर बो बोलैंड 10

केएल राहुल का कोंस्टास बो स्टार्क 4

शुभमन गिल का स्मिथ बो लियोन 20

विराट कोहली का वेबस्टर बो बोलैंड 17

ऋषभ पंत का कमिंस बो बोलैंड 40

रविंद्र जडेजा पगबाधा बो स्टार्क 26

नीतिश कुमार रेड्डी का स्मिथ बो बोलैंड 0

वॉशिंगटन सुंदर का कैरी बो कमिंस 14

प्रसिद्ध कृष्णा का कोंस्टास बो स्टार्क 3

जसप्रीत बुमराह का स्टार्क बो कमिंस 22

मोहम्मद सिराज नाबाद 3

अतिरिक्त : 26 रन

योग : 72.2 ओवर में 185 रन

विकेट पतन : 1 . 11, 2 . 17, 3 . 57, 4 . 72, 5 . 120, 6 . 120, 7 .134, 8 . 148, 9 . 168, 10. 185

गेंदबाजी:

स्टार्क 18 . 5 . 49 . 3

कमिंस 15.2 . 4 . 37 . 2

बोलैंड 20 . 8 . 31 . 4

वेबस्टर 13 . 4 . 29 . 0

लियोन 6 . 2 . 19 . 1

आस्ट्रेलिया पहली पारी:

सैम कोंस्टास नाबाद 7

उस्मान ख्वाजा का राहुल बो बुमराह 2

अतिरिक्त : 0

योग : तीन ओवर में नौ रन पर एक विकेट

विकेट पतन : 1 . 9

गेंदबाजी :

बुमराह 2 . 0 . 7 . 1

सिराज 1 . 0 . 2 . 0

Innings Break!#TeamIndia post 185 in the 1st innings at the Sydney Cricket Ground.



Over to our bowlers.



Live - https://t.co/NFmndHLfxu#AUSvINDpic.twitter.com/1585njVwsn — BCCI (@BCCI) January 3, 2025

भारत के पहली पारी के 185 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पांचवें और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को एक विकेट पर नौ रन बनाये। भारत ने आखिरी सत्र में 78 रन के भीतर छह विकेट गंवा दिये थे। ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 40 रन बनाये। आस्ट्रेलिया के लिये स्कॉट बोलैंड ने चार, मिचेल स्टार्क ने तीन और पैट कमिंस ने दो विकेट लिये।

आस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल समाप्त होने पर नौ रन पर एक विकेट गंवा दिया था। जसप्रीत बुमराह ने दिन की आखिरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को आउट किया। कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन भारतीय शीर्षक्रम एक बार फिर नाकाम रहा। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रखने के लिएयह मैच हर हालत में जीतना है। सीरीज में 1 . 2 से पीछे है।