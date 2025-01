India vs Australia Live Score, 5th Test Day 1: 72.2 ओवर, 185 रन, 10 विकेट, 15 चौके और 2 छक्के, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ढेर भारतीय खिलाड़ी

Highlights 7वीं बार भारत अपनी पहली पारी में पहले 80 ओवर के अंदर आउट हो गया है। रोहित शर्मा के ‘खुद को आराम देने’ के फैसले के बावजूद भारत का शीर्षक्रम एक बार फिर नाकाम रहा। रविंद्र जडेजा 26, कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 22 और शुभमन गिल ने 20 रन का योगदान दिया।

India vs Australia Live Score, 5th Test Day 1: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और आखिरी टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया 72.2 ओवर में 185 पर ढेर हो गई। सबसे अधिक 40 रन ऋषभ पंत ने बनाए। रविंद्र जडेजा 26, कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 22 और शुभमन गिल ने 20 रन का योगदान दिया। विराट कोहली एक बार फिर आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद पर विकेट गंवा बैठे। खराब फॉर्म से जूझ रहे नियमित कप्तान रोहित शर्मा के ‘खुद को आराम देने’ के फैसले के बावजूद भारत का शीर्षक्रम एक बार फिर नाकाम रहा।

पिछले आठ टेस्ट मैचों में 7वीं बार भारत अपनी पहली पारी में पहले 80 ओवर के अंदर आउट हो गया है। पिछले 30 वर्षों में एससीजी टेस्ट की पहली पारी में 200 से कम रन पर आउट हो गए। स्कॉट बोलैंड ने 31 रन देकर 4 विकेट निकाले। बोलैंड ने 20 ओवर की गेंदबाजी में 8 ओवर मेडन रखे।

India vs Australia Live Score, 5th Test Day 1:

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और आखिरी टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को भारत की पहली पारी 185 रन पर सिमट गई। खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच से खुद को बाहर रखा। कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय शीर्षक्रम एक बार फिर नाकाम रहा।

भारत के लिये सर्वाधिक 40 रन ऋषभ पंत ने बनाये। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड ने चार और मिचेल स्टार्क ने तीन विकेट लिये। भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रखने के लिये यह मैच हर हालत में जीतना है चूंकि वह सीरीज में 1 . 2 से पीछे है। विराट कोहली पहली ही गेंद पर आउट होने से बच गए लेकिन इसका फायदा नहीं उठा सके।

लंच के बाद स्कॉट बोलैंड ने ही उन्हें आफ स्टम्प से बाहर गेंद डालकर स्लिप में लपकवाया। अगर पर्थ टेस्ट के शतक को छोड़ दिया जाये तो कोहली ने पिछली 20 टेस्ट पारियों में सिर्फ 17 . 57 की औसत से रन बनाये हैं। जहां तक पंत का सवाल है तो लगता है कि कोच गौतम गंभीर ने उनसे ‘ईमानदार से जो बात’ की उसका असर पड़ा है।

उन्होंने मैच के हालात के अनुरूप खेला और जोखिम उठाने से बचते रहे। गिल (64 गेंद में 20 रन) डटकर बल्लेबाजी का प्रयास करने के बाद पहले सत्र की आखिरी गेंद पर लियोन को बाहर निकलकर खेलने के प्रयास में पहली स्लिप में कैच दे बैठे। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पारी का आगाज किया लेकिन पहले ही घंटे में आउट हो गए।