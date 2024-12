India vs Australia 4th Test Day 5: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर टीम इंडिया?, 2025 में लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के सामने कौन!

Highlights India vs Australia Live Score, 4th Test Day 5: रोहित शर्मा केवल 12 रन बनाए। India vs Australia Live Score, 4th Test Day 5: यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 82 रन बनाए। India vs Australia Live Score, 4th Test Day 5: यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में 84 रन बनाए।

India vs Australia Live Score, 4th Test Day 5: चौथे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की 184 रन हार हुई। इसके साथ ही भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। 5 मैचों की सीरीज में कंगारू टीम 2-1 से आगे हो गया। आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में 3 जनवरी से खेला जाएगा। भारतीय टीम लगातार 2 बार से आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खेल रही थी और दोनों बार उपविजेता बनी थी। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालीफाई कर लिया है।

Australia two wickets away from a famous win as we enter the final hour at the MCG

Priceless points as Australia take a 2-1 lead over India with a tremendous win in Melbourne

A mix up in the middle and Rishabh Pant with the perfect throw as Mitchell Starc is run-out.





भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका अन्य टीमें हैं जो अगले साल लॉर्ड्स में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में बनी हुई थीं। लेकिन एमसीजी में हार के बाद भारत इस मुख्य मुकाबला से बाहर हो गया है। शीर्षक्रम की नाकामी के कारण भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन हार का सामना करना पड़ा।

Jadeja with his first wicket as Pat Cummins is caught at slips by Captain Rohit Sharma.



