India vs Australia Live Score, 4th Test: 122.4 ओवर, 10 विकेट और 474 रन?, स्मिथ का 34वां शतक, भारत के खिलाफ 11 शतक के साथ पहले नंबर पर

Highlights India vs Australia Live Score, 4th Test Day 2: इंग्लैंड के जो रूट को पीछे छोड़ दिया। India vs Australia Live Score, 4th Test Day 2: स्मिथ के 11 शतक 43 पारियों में आए हैं। India vs Australia Live Score, 4th Test Day 2: जो रूट 55 पारियों में 10 शतक पर पहुंचे हैं।

India vs Australia Live Score, 4th Test Day 2: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने कमाल कर दिया। स्मिथ ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया और टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। स्मिथ ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन भारत के खिलाफ अपने 11वें शतक के साथ यह उपलब्धि हासिल की। स्मिथ ने इस रिकॉर्ड के मामले में इंग्लैंड के जो रूट को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम भारत के खिलाफ 10 शतक हैं। स्मिथ के 11 शतक सिर्फ 43 पारियों में आए हैं। रूट 55 पारियों में पहुंचे।

Another climb up the Test centuries list, and more Test centuries against India than anybody 👀



More 📝#AUSvIND | #WTC25https://t.co/J61UxdLF7T— ICC (@ICC) December 27, 2024

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 197 गेंदों में तीन छक्कों और 13 चौकों की मदद से शानदार 140 रन बनाए। ब्रिस्बेन में तीसरे टेस्ट में 101 रन की शानदार पारी के बाद यह स्मिथ का सीरीज का दूसरा शतक है, जो जून 2023 के बाद से 25 पारियों में उनका पहला शतक था। टेस्ट क्रिकेट में 34वां शतक पूरा किया और एमसीजी पर 5वां शतक है।

Pat Cummins claims the wicket of KL Rahul on the stroke of tea 👏#AUSvIND live 📲 https://t.co/TrhqL1jI3z#WTC25pic.twitter.com/vFu3S3uFtt — ICC (@ICC) December 27, 2024

India vs Australia Live Score, 4th Test Day 2: भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक-

43 पारी-11 शतकः स्टीवन स्मिथ

55 पारी-10 शतकः जो रूट

30 पारी-8 शतकः गैरी सोबर्स

41 पारी-8 शतकः विव रिचर्ड्स

51 पारी-8 शतकः रिकी पोंटिंग।

India vs Australia Live Score, 4th Test Day 2: स्टीवन स्मिथ ने लाल गेंद टेस्ट में घरेलू मैदान पर भारत के विरुद्ध पहली पारी में स्कोर-

162*

133

192

117

0

131

36

0

101

140।

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने 140 रन की शानदार पारी खेली। पदार्पण कर रहे सैम कोंस्टास ने 60, उस्मान ख्वाजा ने 57 और मार्नस लाबुशेन ने 72 रन का योगदान दिया।

भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने चार, जबकि रविंद्र जडेजा ने तीन और आकाश दीप ने दो सफलता हासिल की। पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। अनुभवी स्टीव स्मिथ (140) ने टेस्ट में अपनी 34वीं शतकीय पारी खेलने के अलावा कप्तान पैट कमिंस (49) के साथ सातवें विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी कर टीम को 400 रन के पार पहुंचाया।