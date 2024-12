India vs Australia 3rd Test Day 3: तू चल मैं आया?, 44 पर 4 आउट, टीम इंडिया 394 रन पीछे, ब्रिसबेन में जायसवाल, गिल, विराट और पंत निपटे

Highlights India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3: ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए थे। India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3: भारत अब भी 394 रन पीछे है। India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3: लोकेश राहुल 33 रन बनाकर खेल रहे थे।

India vs Australia Live Score, 3rd Test Day 3: ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच टीम इंडिया का बुरा हाल है। तू चल मैं आया का हाल है? शीर्ष क्रम के बल्लेबाज नाकाम रहे और विकेट फेंककर गए। ब्रिसबेन में यशस्वी जायसवाल 4 रन, शुभमन गिल 1 रन, विराट कोहली 3 रन और ऋषभ पंत 9 रन बनाकर लौटे। 44 रन के अंदर 4 विकेट निकल गए। भारत 394 रन पीछे है और 6 विकेट हाथ में है। भारत ने पहली पारी में 51 रन पर 4 विकेट है। केएल राहुल 64 गेंद में 33 रन पर नाबाद हैं। खेल खत्म होने पर कप्तान रोहित शर्मा ने खाता नहीं खोला है। मिचेल स्टार्क ने दो विकेट चटकाए।

The play has been called off due to bad light and it will be Stumps on Day 3 in Brisbane.#TeamIndia 51/4 in the 1st innings



Scorecard - https://t.co/dcdiT9NAoa#AUSvINDpic.twitter.com/bGpw7giCSS — BCCI (@BCCI) December 16, 2024

विराट कोहली सहित शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के खराब शॉट चयन के कारण भारत वर्षा से प्रभावित मैच संकट में है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने दो और जोश हेजलवुड और कप्तान पैट कमिंस ने एक-एक विकेट चटकाया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने दूसरे सत्र में ऋषभ पंत (09) का बड़ा विकेट लेकर भारत की हालत और खराब कर दी।

It is still raining in Brisbane and that will be Tea on Day 3.#TeamIndia 48/4 in the 1st innings



Scorecard - https://t.co/dcdiT9NAoa#AUSvINDpic.twitter.com/Ro6VapMGcw — BCCI (@BCCI) December 16, 2024

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगता है कि मेजबान टीम ने विकेट के आगे से ज्यादा क्षेत्ररक्षक विकेट के पीछे खड़े किए थे। कमिंस ने पंत को विकेटकीपर कैरी के हाथों कैच कराके भारत को चौथा झटका दिया जिसके कुछ देर बार बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा।

UPDATE - Play to resume at 2.30 PM local time; 10 AM IST.#AUSvINDhttps://t.co/wPpVE3zn3C — BCCI (@BCCI) December 16, 2024

स्टार्क ने भारतीय पारी की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल (04) को शॉर्ट मिडविकेट पर मिचेल मार्श के हाथों कैच कराया। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के अगले ओवर में शुभमन गिल (01) भी स्लिप में मार्श को कैच दे बैठे जबकि हेजलवुड ने विराट कोहली (03) को लंच से ठीक पहले विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच कराके भारत को तीसरा झटका दिया।

इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने 76 रन देकर छह विकेट चटकाए लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 445 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। ऑस्ट्रेलिया ने सात विकेट पर 405 रन से आगे खेलते हुए 40 रन और जोड़कर अपने बाकी बचे तीन विकेट भी गंवा दिए। एलेक्स कैरी ने 70 रन की पारी खेली। वह आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे।

कैरी ने 45 रन से आगे खेलते हुए रविंद्र जडेजा की गेंद पर फाइन लेग की ओर चौका लगाकर 53 गेंद में अर्धशतक पूरा किया जबकि स्टार्क ने भी जडेजा को स्लॉग स्वीप करके स्क्वायर लेग पर छक्का जड़ा। अपनी सटीक गेंदबाजी से एक छोर पर रन गति पर अंकुश लगाने के लिए पहचाने जाने वाले जडेजा ने पांच रन प्रति ओवर की दर से रन दिए और उनके इस प्रदर्शन से तेज गेंदबाजों पर अतिरिक्त बोझ आया।

गाबा की सतह पर थोड़ा टर्न और उछाल था लेकिन जडेजा बाएं हाथ के बल्लेबाजों को बहुत सीधी गेंदबाजी करने के दोषी रहे। स्टार्क (18) ने बुमराह पर मिडविकेट पर चौका मारा लेकिन चार गेंद बाद इस भारतीय तेज गेंदबाज की गेंद पर विकेटकीपर पंत को कैच दे बैठे। यह बुमराह का पारी का छठा, श्रृंखला का 18वां और ऑस्ट्रेलिया में 50वां विकेट था।

बारिश के कारण कुछ देर के लिए खेल बाधित रहा और जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो मोहम्मद सिराज (97 रन पर दो विकेट) ने नाथन लियोन (02) को बोल्ड कर दिया। आकाश दीप (95 रन पर एक विकेट) ने कैरी को बाउंड्री पर कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया की पारी का अंत किया।