Highlights VIDEO: 181 रन पर ढेर हुए कंगारू, बुमराह, सिराज और कृष्णा की घातक गेंदबाजी

India vs Australia LIVE: युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और नितीश रेड्डी ने कप्तान जसप्रीत बुमराह की कमी पूरी की जिससे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांचवें और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां चाय के विश्राम से ठीक पहले पहली पारी में 181 रन पर आउट करके चार रन की बढ़त हासिल की। भारत ने अपनी पहली पारी में 185 रन बनाए थे। बुमराह (33 रन देकर दो विकेट) के एहतियाती तौर पर स्कैन के लिए चले जाने के बाद प्रसिद्ध (42 रन देकर चार विकेट), मोहम्मद सिराज (51 रन देकर तीन विकेट) और रेड्डी (32 रन देकर दो विकेट) ने बखूबी जिम्मेदारी संभाली। बुमराह लंच के बाद एक ओवर करके स्कैन के लिए चले गए।

DONE & DUSTED! 👏



No last-wicket party for the Aussies this time, courtesy of #MohammedSiraj 🤫#TeamIndia lead by 4 runs as 🇦🇺 are all out for 181 runs.#AUSvINDOnStar 👉 5th Test, Day 2 | LIVE NOW! | #ToughestRivalry#BorderGavaskarTrophypic.twitter.com/CzXwFbBuz9 — Star Sports (@StarSportsIndia) January 4, 2025

उनकी अनुपस्थिति में विराट कोहली ने टीम की कमान संभाली और गेंदबाजी में आवश्यक बदलाव करके ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर दबाव डाला। प्रसिद्ध ने लंच से पहले स्टीव स्मिथ (33) को आउट किया था जो टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। दूसरे सत्र में उन्होंने कोण लेती गेंद पर एलेक्स कैरी (21) को आउट किया। कैरी सहज होकर खेल रहे थे लेकिन जब प्रसिद्ध ने अपनी लेंथ हासिल कर ली तो उन्हें खेलना मुश्किल था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे ब्यू वेबस्टर ने अपना चयन सही साबित करते हुए सर्वाधिक 57 रन बनाए। ऐसे में रेड्डी ने गेंदबाजी ने कमाल दिखाया और अपने दूसरे स्पैल में पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क के विकेट लिए। प्रसिद्ध ने वेबस्टर को आउट करके रही सही कसर पूरी कर दी। इससे पहले सिराज ने अपने पहले स्पैल में घातक गेंदबाजी करते हुए खूबसूरत आउटस्विंगर पर दो विकेट लिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष क्रम थर्राकर उसका स्कोर चार विकेट पर 39 रन कर दिया।

इसके बाद स्मिथ ने वेबस्टर के साथ पांचवें विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की। प्रसिद्ध का शुरू में अपनी गेंदों पर नियंत्रण नहीं था। ऐसे में बुमराह ने उनका छोर बदला और उनका यह फैसला सही साबित हुआ। प्रसिद्ध की सटीक लेंथ से की गई गेंद स्मिथ के बल्ले का किनारा लेकर दूसरी स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में चली गई। दिन की शुरुआत में सैम कोन्स्टास (38 गेंदों में 23 रन) ने बुमराह के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया, लेकिन मार्नस लाबुशेन (02) जल्दी आउट हो गए। बुमराह की अच्छी लेंथ से की गई गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर ऋषभ पंत के दस्तानों में पहुंची थी। बांग्लादेश के अंपायर शरफुदौल इब्ने सैकत ने इसे नॉट आउट करार दिया था, लेकिन भारत के रेफरल लेने के बाद टीवी रिप्ले में स्पष्ट हो गया कि गेंद ने बल्ले का किनारा लिया था। कोन्स्टास ने भले ही आक्रामक रवैया अपनाया लेकिन उनका रक्षण अच्छा नहीं था। सिराज की सटीक लेंथ से की गई आउटस्विंगर को ड्राइव करने के प्रयास में उन्होंने गली में यशस्वी जायसवाल को कैच थमाया। ट्रैविस हेड (04) ने खूबसूरत ऑन-ड्राइव के साथ शुरुआत की लेकिन सिराज की इसी ओवर में की गई एक अन्य आउटस्विंगर (बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इनस्विंगर) उनके बल्ले को चूमकर स्लिप में राहुल के पास चली गई।