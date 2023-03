IND Vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट में जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले गेंदबाजी, मैच देखने ऑस्ट्रेलिया के प्रधाननंत्री के साथ पहुंचे पीएम मोदी

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच के पहले दिन का खेल देखने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम के एंथोनी अल्बानीज के साथ पहुंचे हैं।

भारतीय टीम ने इस मैच के लिए एक बदलाव किया है। मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है। उनकी जगह मोहम्मद शमी टीम में हैं। भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 से आगे है। भारत ने नागपुर और दिल्ली टेस्ट में जीत दर्ज की थी। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार करते हुए इंदौर में भारत को 9 विकेट से हराया था। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस चौथे टेस्ट में भी नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह स्टीव स्मिथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। बहरहाल, चौथे टेस्ट के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग-11 इस प्रकार है-

भारत (प्लेइंग इलेवन):रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, श्रीकर भरत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, उमेश यादव।

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): ट्रैविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मारनस लाबुशगने, स्टीव स्मिथ (कप्तान), पीटर हैंड्सकॉम्ब, कैमरन ग्रीन, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), मिशेल स्टार्क, टॉड मर्फी, मैथ्यू कुनमैन, नाथन लियोन।

