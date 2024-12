India vs Australia 4th Test Day 5: 1937 में 350534 और 2024 में 350700 दर्शक?, 87 साल बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इतिहास, आखिरी दिन मैदान पर 51371 फैंस

Highlights लंच के बाद दर्शक संख्या 60000 के पार हो गई। पांचवें दिन इस समय दर्शक संख्या 51371 है। 1937 में छह दिन के टेस्ट में 350534 दर्शक जुटे थे

India vs Australia 4th Test Day 5: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर अब तक का दर्शक संख्या का रिकॉर्ड टूट गया जब भारत और आस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट में कुल दर्शक संख्या 350700 पहुंच गई । चौथे टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन मैदान पर 51371 दर्शक जमा थे जिससे 1937 एशेज सीरीज का 350534 दर्शकों का रिकॉर्ड टूट गया जब डॉन ब्रैडमेन अपने करियर के चरम पर थे।

लंच के बाद दर्शक संख्या 60000 के पार हो गई। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने एक विज्ञप्ति में कहा ,‘पांचवें दिन इस समय दर्शक संख्या 51371 है। अब तक कुल 350700 दर्शक इस टेस्ट के दौरान मौजूद रहे हैं जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ 1937 में छह दिन के टेस्ट में 350534 दर्शक जुटे थे।’

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैदान में सबसे ज्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला दूसरा टेस्ट है । इससे पहले 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच ईडन गार्डन टेस्ट देखने कुल 465000 दर्शक आये थे । एमसीजी पर पहले दिन 87,242 दर्शक जुटे जबकि दूसरे दिन 85,147, तीसरे दिन 83,073 और चौथे दिन 43,867 दर्शक जमा थे ।

सोमवार के दिन टिकट दस आस्ट्रेलियाई डॉलर की थी । मेलबर्न क्रिकेट क्लब के प्रमुख स्टुअर्ट फॉक्स ने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा ,‘‘ मैने किसी क्रिकेट मैच में ऐसा पहले नहीं देखा । स्टेडियम में पहले दिन से हमारा स्टाफ कह रहा है कि दर्शक कितने खुश थे ।’’