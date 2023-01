India vs Australia 2023: टीम इंडिया के साथ 4 टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया टीम में चार स्पिनर शामिल, 2004 के बाद भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीतने पर लगी, यहां देखें टीम लिस्ट

Highlights टॉड मरफी को टीम में ऑस्ट्रेलिया ने शामिल किया है। टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम में चार फ्रंटलाइन स्पिन को रखा है। मिचेल स्टार्क 9 फरवरी से नागपुर में शुरू होने वाली चार मैचों की सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे।

India vs Australia 2023: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच सीरीज खेला जाएगा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ये सीरीज अहम है। अनकैप्ड ऑफ स्पिनर और अब तक सिर्फ सात प्रथम श्रेणी मैच खेलने वाले खिलाड़ी टॉड मरफी को टीम में ऑस्ट्रेलिया ने शामिल किया है।

ऑस्ट्रेलिया ने भारत में आगामी टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम में चार फ्रंटलाइन स्पिन को रखा है। मिचेल स्टार्क 9 फरवरी से नागपुर में शुरू होने वाली चार मैचों की सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट से बाहर कर दिया था।

🚨 JUST IN: Australia have announced their 18-player Test squad for the crucial #WTC23 series against India starting in February.



