India vs Australia 2023: अश्विन ने झटके 6 विकेट, 113 विकेट के साथ लियोन रिकॉर्ड की बराबरी, देखें टॉप-4 खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights अंतिम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 480 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन ने छह जबकि मोहम्मद शमी ने दो विकेट चटकाए।

India vs Australia 2023: रविचंद्रन अश्विन ने कमाल कर दिया। चौथे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पारी को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी नाथन लियोन रिकॉर्ड बराबरी कर ली। 6 विकेट झटकते ही लियोन क्लब में शामिल हो गए।

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 480 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा ने 180 जबकि कैमरन ग्रीन ने 114 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने छह जबकि मोहम्मद शमी ने दो विकेट चटकाए।

Ind-Aus टेस्ट में सर्वाधिक विकेटः

113 नाथन लियोन

113 रविचंद्रन अश्विन

111 अनिल कुंबले

95 हरभजन सिंह।

Congratulations to @ashwinravi99 who now is the leading-wicket taker among Indian bowlers against Australia and also the joint-leading wicket-taker in the Border-Gavaskar Trophy with 113 wickets.#INDvAUS#TeamIndiapic.twitter.com/MRwLWEnP4v — BCCI (@BCCI) March 10, 2023

कैमरन ग्रीन ने करियर का पहला शतक जड़ा। अंगुली की सर्जरी के कारण पहले दो टेस्ट में नहीं खेलने वाले ग्रीन ने 170 गेंद में 18 चौकों की मदद से 114 रन की पारी खेली। ख्वाजा 180 रन बनाकर आउट हुए। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 208 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।