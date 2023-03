India vs Australia 2023: ऑस्ट्रेलिया के हाथों तीसरे टेस्ट मैच में करारी हार से बेहाल टीम इंडिया, होल्कर स्टेडियम में 90 मिनट तक अभ्यास, कई खिलाड़ी शामिल

Highlights भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच बेहद टर्निंग विकेट पर खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन पहले सत्र में ही यह मैच जीत लिया था। भारत चार मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अभी 2-1 से आगे चल रहा है।

India vs Australia 2023: ऑस्ट्रेलिया के हाथों तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में करारी हार के एक दिन बाद भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों ने शनिवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में लगभग 90 मिनट तक जमकर अभ्यास किया।

मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ की मौजूदगी में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, ऑल राउंडर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा तथा बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने नेट्स अभ्यास में भाग लिया।

