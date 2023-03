India vs Australia 2023: बल्लेबाजों ने डुबोई लुटिया!, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा, टेस्ट मैच का बदला लिया

Highlights एडम जंपा ने 4 विकेट झटके। कुलदीप यादव की फिरकी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर लगाम कसी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच (भारत 2-1 से जीता था) का बदला ले लिया।

India vs Australia 2023: आखिरकार वनडे विश्व कप से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। पहला मैच भारत ने जीता था। दूसरा और तीसरा मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर कब्जा कर लिया। एडम जंपा ने 4 विकेट झटके।

ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ ही वनडे में शीर्ष क्रम की टीम बन गई है। कप्तान स्मिथ का बल्ला शांत रहा, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेतृत्व शानदार तरीका से किया। पहले टेस्ट में जीत और ड्रा कराई और अब 3 मैचों की इस सीरीज को जीत लिया।

ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 21 रन से मात दी। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने लुटिया खराब कर दी। हार्दिक पंड्या के शानदार शुरुआती स्पैल और कुलदीप यादव की फिरकी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर लगाम कसी, लेकिन भारतीय बल्लेबाज टिक कर खेल नहीं सके। विकेट फेंकते रहे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच (भारत 2-1 से जीता था) का बदला ले लिया।

Is that the game? 👀



Steve Smith takes a great catch to end Hardik Pandya's stay at the crease 🔥#INDvAUS | 📝: https://t.co/ugxHxHyT1zpic.twitter.com/AM8GYcBlsp — ICC (@ICC) March 22, 2023

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम वनडे में भारत के खिलाफ 49 ओवर में सिमटने से पहले 269 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। आस्ट्रेलिया का स्कोर पांच विकेट पर 138 रन था लेकिन कैरी और मार्क स्टोइनिस (25) के बीच छठे विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी तथा सीन एबोट (26) और एशटन एगर (17) के बीच आठवें विकेट के लिये 42 रन की साझेदारी से मेहमान टीम ने दबदबा बनाया।

The game has turned 😲



Ashton Agar snares Virat Kohli and Suryakumar Yadav off consecutive balls!#INDvAUS | 📝: https://t.co/ugxHxHyT1zpic.twitter.com/Ea4p9H9lc3 — ICC (@ICC) March 22, 2023

फिर मिचेल स्टार्क और एडम जम्पा ने अंतिम विकेट के लिये महत्वपूर्ण 22 रन जोड़े। आस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद मिचेल मार्श (47 गेंद में 47 रन) और ट्रेविस हेड (31 गेंद में 33 रन) ने पहले विकेट के लिये 68 रन जोड़कर इसे सही साबित किया।

A solid half-century from Virat Kohli 🙌



Can he now take India home? 👀#INDvAUS | 📝: https://t.co/ugxHxHyT1zpic.twitter.com/Y1vnN7XNKI — ICC (@ICC) March 22, 2023

डेविड वॉर्नर (31 गेंद में 23 रन) और मार्नस लाबुशेन (45 गेंद में 28 रन)को अपने शॉट चयन का खामियाजा भुगतना पड़ा और दोनों कुलदीप की गेंदों का शिकार बने। एलेक्स कैरी ने 46 गेंद में 38 रन जोड़ लिये थे, पर वह भारत के स्टार के स्पिनर के झांसे में फंसकर पवेलियन पहुंच गये। निचले क्रम ने आस्ट्रेलिया को अच्छा स्कोर बनाने में मदद की।