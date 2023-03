India vs Australia 2023: दूसरे सत्र में विकेट के लिए तरसे भारतीय खिलाड़ी, ख्वाजा और स्मिथ जमे, 2 विकेट पर 149 रन

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने पहले सत्र में दो विकेट गंवाने के बाद दूसरे सत्र में एक भी विकेट नहीं गंवाया। चाय के समय उस्मान ख्वाजा 65 जबकि स्टीव स्मिथ 38 रन बनाकर खेल रहे थे। अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन चाय तक दो विकेट पर 149 रन बनाए।

India vs Australia 2023: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन चाय तक दो विकेट पर 149 रन बनाए। चाय के समय उस्मान ख्वाजा 65 जबकि स्टीव स्मिथ 38 रन बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले सत्र में दो विकेट गंवाने के बाद दूसरे सत्र में एक भी विकेट नहीं गंवाया।

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में गुरुवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्मिथ को उनके प्रधानमंत्रियों क्रमश: नरेंद्र मोदी और एंथोनी अल्बानीज ने टेस्ट कैप सौंपी।

That will be Tea on Day 1️⃣ of the fourth #INDvAUS Test!



A hard fought session for #TeamIndia as Australia move to 149/2.



Join us shortly for the final session of the day 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/8DPghkx0DE@mastercardindiapic.twitter.com/k1bZBNbM8J